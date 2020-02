Arlecchino, un uomo oltre la maschera: in scena al Creberg Teatro

Non maschere, ma persone in carne e ossa, con sentimenti e contraddizioni. È una rivisitazione di Goldoni “umana” quella proposta da Valerio Binasco, regista, al teatro Creberg di Bergamo giovedì 6 febbraio.

“Arlecchino servitore di due padroni” approda nella stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti preceduto da buona fama. Lo spettacolo di Binasco ha stupito la critica e conquistato il pubblico, discostandosi dai linguaggi tipici della commedia dell’arte e portando in scena una storia adatta a tutti.

Siamo nella Venezia degli anni ’60, sul palco il profumo di cinema in bianco e nero. Il cast di prima scelta ha saputo dar voce a questa atmosfera surreale del passato. A vestire i panni di Arlecchino è Natalino Balasso: piccolo e goffo, il personaggio da lui interpretato ha poco a che fare con la famosa maschera della tradizione bergamasca. Bugiardo e cupo allo stesso tempo, l’Arlecchino di Binasco ha conquistato tutti. Tra un guaio e l’altro, è lui a tessere le sorti degli altri personaggi.

Niente costumi o giochi circensi, se non un piccolo omaggio nel secondo tempo. Binasco ha investito tutto sui sentimenti. Il primo fra tutti l’amore, quello tra Clarice, figlia del signor Pantalone, e Silvio, tra Beatrice Rasponi e Florindo, tra Arlecchino e Smeraldina. C’è poi il rapporto tra padre e figlia, come delineato dalla relazione tra Pantalone, il padre padrone interpretato da Michele di Mauro, e Clarice, ragazza succube del volere del padre. In questo mondo dominato dagli uomini, che decidono le sorti delle loro figlie e amate, un sentimento, il più forte tra tutti, prevale: l’amicizia tra Beatrice e Clarice, due donne, che per sopravvivere in un mondo costruito sulle regole dei maschi decidono di allearsi.

Semplicità e coinvolgimento. Il linguaggio di Binasco è risultato vincente: le maschere, se riempite di personalità, di umanità, possono comunicare altro, qualcosa di più profondo.