Placato il vento? Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire come sarà il tempo su Bergamo e la provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Il robusto campo di alta pressione che nei giorni scorsi distendendosi fino alla Scandinavia ha pilotato dal suo bordo orientale correnti gelide in quota fin verso lo scacchiere sud Europeo e l’Italia, ora tende ad espandersi verso il centro Europa. Ne consegue quindi per le prossime ore, la cessazione delle forti correnti settentrionali, un graduale rialzo termico in quota, e cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Sabato 8, un lieve cedimento del campo di alta pressione permetterà il transito sulla nostra regione di un passaggio di corpi nuvolosi innocui, temperature in lieve calo (più apprezzabile in quota) e precipitazioni assenti.

Giovedì 6 febbraio 2020

Tempo Previsto: Nella notte e fino al primo mattino, irregolarmente nuvoloso per nubi alte e stratificate in graduale dissoluzione già a metà mattino con passaggio dal pomeriggio a cielo sereno o poco nuvoloso dalle creste alpine alla pianura.

Temperature: In lieve calo. Valori minimi compresi tra -2 e 0°C della medio bassa pianura, tra 0/3°C sulle alte pianure per la permanenza di un debole respiro favonico. Massime comprese tra 8/11°C

Venti: In pianura deboli da nord, tendente a ruotare dai quadranti sud occidentali. In quota attorno a 1500 metri da moderati settentrionali a deboli da sud Ovest

Venerdì 7 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Foschie nottetempo sulla bassa padana e lungo l’asta del Po.

Temperature: In lieve aumento. Minime comprese tra -2/0°C e tra 1/3°C nei grossi centri urbani. Massime tra 10/13°C

Venti: Deboli a regime di brezza. In quota a 1500 metri deboli occidentali

Sabato 8 febbraio 2020

Tempo Previsto: Nella tarda notte graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori sud occidentali della regione in estensione al resto regione entro il pomeriggio, fatto salvo per le basse pianure orientali ove si avranno ampie fasi soleggiate. Precipitazioni assenti

Temperature: Minime in aumento, massime in calo. Minime in pianura tra -1/3°C. Massime tra 7/9°C con valori tra 10/12°C nei grossi centri urbani e sulle pianure orientali (Cr-Mn)

Venti: Deboli a regime di brezza tendenti a ruotare da Nord est. In quota deboli variabili con rotazione dai quadranti settentrionali