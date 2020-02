Riabilitazione in acqua, l’esperto: “Ecco per quali patologie è indicata”

In questo mese di febbraio abbiamo deciso di presentare l’importanza della fisioterapia ambulatoriale. In Habilita rappresenta un aspetto peculiare dell’attività che viene svolta quotidianamente in tutte le sue sedi.

Oggi parliamo delle peculiarità presenti in Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo. Nella sede di Piazza della Repubblica 10, nel cuore di Bergamo, è possibile effettuare delle sedute di riabilitazione in acqua. Per cogliere al meglio l’importanza di questo particolare trattamento abbiamo chiesto l’intervento di Marcelo Vidal, fisioterapista di Habilita.

“L’ idrokinesiterapia – spiega Marcelo Vidal – è la terapia riabilitativa che viene realizzata in acqua. Il trattamento avviene in questo particolare ambiente in quanto, per la legge di Archimede, in acqua oltre il 70% del peso corporeo viene ad annullarsi: ciò consente la combinazione tra terapia fisica e riabilitazione neuromotoria. Noi sappiamo infatti che l’homunculus della corteccia cerebrale ha un’immagine del cervello: questo, nell’area premotoria, compie un ruolo molto importante. Si crea infatti un meccanismo di autodifesa che viene completamente perso quando si entra in acqua. Questa terapia è molto importante perché mette a proprio agio il paziente e gli permette di effettuare delle manovre a livello muscolo-articolare senza creare nessun tipo di dolore. In acqua, infatti, si perde il carico corporeo sulle articolazioni e i movimenti risultano più semplici. La temperatura dell’acqua è di circa 32 gradi centigradi, quindi parliamo di un ambiente miorilassante”.

Per quali patologie è indicato questo particolare trattamento?

Sono state effettuare diverse ricerche scientifiche, in particolari negli Stati Uniti. Gli studi hanno riguardato soprattutto i pazienti affetti da fibromialgia, ma ancora si attendono i risultati. Il vero problema, oggi, è che parliamo di un tipo di trattamento che non è ancora molto conosciuto dai medici e quindi non viene prescritto spesso per questi pazienti. Altre patologie che vengono trattate con la idrokinesiterapia sono la tetraparesi spastica e il morbo di Parkinson. Il nostro auspicio è che i benefici derivanti da questo trattamento si possano far conoscere in maniera diffusa. Proprio per questo motivo – prosegue Marcelo Vidal – anche noi stiamo effettuando alcune ricerche scientifiche per diffondere l’utilità della riabilitazione in acqua.

Quali sono generalmente le reazioni dei pazienti che si sottopongono a questo trattamento?

Sono tantissimi i pazienti che riscontrano miglioramenti già dopo il primo trattamento. In particolare, ad esempio, parlo dei pazienti affetti da lombalgia. Il movimento in acqua abbinato al calore svolgono un ruolo determinante. Parliamo di pazienti che sono spesso in sovrappeso e, quando entrano in acqua, si trovano subito a loro agio. La percezione del proprio peso corporeo cambia e i movimenti risultano più facili ed agevoli da effettuare.

Quanto dura mediamente un trattamento?

La durata del trattamento varia a seconda della valutazione del singolo caso: per alcuni soggetti è sufficiente una seduta alla settimana, per altri, invece, possono essere più utili almeno due sedute settimanali da 30 o 45 minuti.

In quali fasce d’età è possibile effettuare sedute di idrokinesiterapia?

La fascia d’età delle persone che trattiamo in piscina comprende i bambini dai 4 anni d’età fino ad oltre 70 anni. In questo senso mi piace sottolineare il fatto che noi trattiamo spesso bambini affetti da IPC (paralisi cerebrale infantile). Attenzione, noi non curiamo questa patologia con l’idrokinesiterapia, ma il nostro lavoro ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di questi pazienti. Potremmo chiamarla anche ludoterapia: si tratta di un momento in cui i piccoli pazienti si possono sentire liberi di esprimersi attraverso il movimento biomeccanico. Parliamo di un contesto ricreativo in cui il bambino ha la capacità di muoversi più facilmente: in acqua può esprimere al meglio il suo bisogno di movimento. Attenuandosi la forza di gravità, si attenua anche la percezione della sua disabilità.