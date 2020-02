L’Arlecchino di Goldoni senza maschere? “Così i personaggi sono più umani”

Un grande classico firmato Carlo Goldoni, un cast di primo ordine, una regia di prestigio come quella di Valerio Binasco. Supportato da questa solida impalcatura, giovedì 6 febbraio salirà sul palco del Teatro Creberg di Bergamo “Arlecchino servitore di due padroni”.

Una scelta significativa quella di Mariagrazia Panigada, direttore artistico della stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, di mettere in rassegna un titolo dedicato ad Arlecchino, simbolo della tradizione bergamasca. Non sarà però una maschera ad andare in scena, ma storie e sentimenti umani al cento per cento. Frantumando la tradizione goldoniana, con questo spettacolo Binasco ha stupito pubblico e critica. Nel cast d’eccellenza, capitanato da Natalino Balasso, ci sarà anche Michele Di Mauro, nei panni di Pantalone.

Uno spettacolo che rompe con la tradizione goldoniana…

Esatto, la commedia non sarà in maschera. La storia sarà proiettata in una specie di Italia degli anni ’60, in un contesto più simile alla commedia all’italiana dei film in bianco e nero, piuttosto che alla commedia dell’arte.

Come vi siete approcciati voi attori alle direttive di Binasco?

Innanzitutto, abbiamo capito di aver a che fare con dei personaggi a tutto tondo, e non con delle maschere. La chiave di lettura è stata di puntare sulla storia e non sulla commedia dell’arte. I personaggi da noi interpretati potrebbero essere persone comuni. Questo facilita sicuramente il gioco.

Sta parlando di un Goldoni più “umanizzato”?

È come se i personaggi acquisissero una dimensione in più, umana appunto. Ecco che c’è la possibilità di un approfondimento psicologico sul personaggio, cosa che non sarebbe possibile sulla maschera tout court. Vedremo quindi delle persone, seguiremo una storia che è una storia d’amore colorata di nero, perché nasce da un omicidio.

Per cui meno commedia dell’arte e più spazio ai sentimenti…

Esatto, cerchiamo di seguire la storia che Goldoni ha scritto e che spesso è stata soffocata dalla patina delle maschere. Ora vengono fuori i sentimenti, che non sono mai rappresentai ma sono veri. Arlecchino e Smeraldina non sono due mascherine che fanno finta di volersi bene, ma sono un uomo e una donna che hanno una relazione, come potrebbe averla chiunque.