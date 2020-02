Josip Ilicic premiato dall’Assocalciatori: nominato giocatore del mese di gennaio

Doppietta col Parma, gol con la Fiorentina in Coppa Italia, gol con la Spal, tripletta col Torino: gennaio è stato senza dubbio il mese di Josip Ilicic.

A certificarlo, ora, anche il premio assegnato allo sloveno giovedì a Zingonia dall'Assocalciatori, in collaborazione con "l'Ultimo Uomo", che lo hanno eletto "giocatore del mese".

Un riconoscimento meritatissimo, data anche la pregevole fattura delle reti: all'Epifania contro i gialloblu prima una splendida girata al volo, poi una serpentina irresistibile a saltare come paletti i difensori ospiti; in Coppa Italia il momentaneo 1-1 da rapace d'area su invito di Malinovskyi e con la Spal un tocco di fino col tacco, per beffare Berisha.

Le ciliegine sulla torta nell'incredibile 0-7 di Torino: prima il preciso sinistro a porta vuota dopo una gran giocata di Palomino, poi il gol da centrocampo a pietrificare Sirigu e infine il piattone con palla in buca d'angolo. Come contorno un rigore guadagnato, per lo 0-2 di Zapata.

E il secondo gol l'Atalanta l'ha anche già messo in lizza per il Puskas Award 2020, per la rete più bella dell'anno.