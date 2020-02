È l’incubo dei ristoratori di Bergamo: prenota banchetti faraonici, poi sparisce

Prenota banchetti faraonici, con champagne e pesce fresco, e poi non si presenta. Intanto cerca anche di truffare il malcapitato di turno vendendo smartphone di ultima generazione che poi, puntualmente, non consegna. È diventato l’incubo dei ristoratori bergamaschi quell’uomo sulla quarantina che nell’ultimo anno ha fatto registrare una sfilza di “no show” (la prenotazione non rispettata) nei migliori locali di Bergamo e della provincia orobica.

Ad alcuni ristoranti ha creato danni economici, anche gravi.

Come successo all’Opera Restaurant di Sorisole: “Ha chiesto un banchetto per trenta persone, prenotando di fatto quasi tutto il ristorante – racconta lo chef Nicola Locatelli -. Ricordo bene la data della prelazione: 9 marzo 2019. Si è presentato come un dirigente di un notissimo marchio che produce dispositivi tecnologici, mi aveva spiegato che si trattava di un evento aziendale e che da Milano sarebbe arrivato un pullman con trenta dipendenti. Non aveva problemi di budget, per questo ha ordinato champagne e pesce fresco”.

Dopo la prenotazione, la proposta: “Prima di andarsene mi ha parlato di uno smartphone nuovo di pacca che stava vendendo – spiega il cuoco bergamasco -. Valore di mercato 1400 euro, a me l’ha offerto a 350 euro perché mi avrebbe fatto un prezzo di favore”.

“Nei giorni precedenti all’evento mi ha telefonato di continuo, dicendomi che tutto doveva essere perfetto – continua Locatelli -. Poi il 9 marzo, due ore prima del banchetto, mi ha fatto una videochiamata con la quale mi mostrava un’auto ammaccata. Mi ha detto che mentre stava venendo al ristorante col direttore generale dell’azienda ha investito un ragazzino in bicicletta. Serata annullata e niente pullman. Ovviamente gli ho risposto che gli avrei comunque dovuto far pagare la serata perché si trattava di un no show annunciato solo due ore prima dell’evento e lui mi ha risposto che non c’erano problemi”.

“Il giorno dopo – spiega ancora Locatelli – mi ha ricontattato e mi ha detto che il direttore generale dell’azienda mi offriva 1500 euro più due tablet e due smartphone. A me quella serata andata in fumo era costata 3mila euro tra materia prima acquistata e personale in più convocato, ma ho deciso di accettare comunque. Meglio di niente, mi ero detto”.

Dopo quella proposta, però, del famigerato cliente sono sparite le tracce: “Stupidamente non ho chiesto nessun tipo di caparra, cosa che invece faccio sempre – sottolinea lo chef dell’Opera -. Devo ammettere che è stato molto abile nel guadagnarsi la mia fiducia con quelle chiamate fatte ogni giorno. Dello smartphone, chiaramente, nessuna traccia”.

Stessa storia, stesso periodo (inizio del 2019), altro ristorante di Bergamo. Questa volta in città, al One Love di Colognola: “Anche da noi ha prenotato un banchetto per trenta persone, chiedendo specificatamente marche costosissime di vino – spiega Alan Foglieni, titolare del locale -. Ho cercato di sottoporgli un paio di preventivi, ma non li ha nemmeno voluti sentire: diceva che avrebbe pagato la sua azienda e che per questo non aveva limiti di spesa”.

“La faccenda mi è puzzata sin dall’inizio – ricorda Foglieni -, perché mi sembrava impossibile che un cliente non cercasse almeno di capire il prezzo finale di un banchetto che stava prenotando. Poi, prima di andarsene, mi ha offerto uno smartphone di ultima generazione a 350 euro. Lì ho intuito che si poteva trattare di una truffa. Non l’ho più né visto, né sentito, e la sera della prenotazione, ovviamente, non si è presentato”.

Il rivenditore amante della buona cucina si è fatto vedere in azione anche di recente. Smartphone nuovi di pacca venduti a un quarto del loro valore sono stati proposti pure ad Anna Ferrara, titolare del Ristorante La Torre di Bergamo: “È successo alla fine di gennaio, un paio di settimane fa – spiega la ristoratrice -. Prima di farci l’offerta ci ha chiesto due proposte di menu, senza badare al prezzo, per un banchetto aziendale che si sarebbe dovuto organizzare per venerdì 7 febbraio”.

Anche in questo caso lo pseudo cliente si è presentato come venditore della nota casa statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali: “Pagando l’azienda, ci ha detto, potevamo proporre qualsiasi prezzo – continua la signora Ferrara -. Alla fine ci siamo accordati sul menù della serata e quando ha capito che non avrei acquistato nessuno smartphone se n’è andato. Sui social poi ho letto la denuncia fatta da un amico ristoratore e ho capito che il truffatore era lo stesso, che era passato anche da me”.

Stessa prassi al Saraceno, una stella Michelin a Cavernago: “È arrivato un paio di settimane fa dicendo di essere un rivenditore di smartphone – racconta Roberto Proto, chef e patron del ristorante -. Prima ha attirato la mia attenzione prenotando un tavolo per trenta persone, poi ha cercato di vendermi due smartphone da 1400 euro a 350 euro. Non ero interessato, così abbiamo parlato solo del menù. Quando gli ho chiesto una caparra di mille euro per fermare il tavolo è uscito dal ristorante con una scusa e si è dileguato. Lo abbiamo ricontattato la settimana dopo, ci ha confermato la prenotazione e ha detto che sarebbe passato al più presto a consegnare l’anticipo. Ma non l’abbiamo più visto”.

L’enoteca On Off di Calusco d’Adda ha perfino fatto arrivare un costosissimo salmone dai mari del Nord Europa per il banchetto aziendale richiesto dal rivenditore di smartphone nel settembre del 2019: “Senza contare le bottiglie di Franciacorta, da 150 euro l’una, che ho prenotato per l’occasione – spiega la titolare Stefania Frigerio -. Da allora lo chiamo più o meno ogni giorno, ma non mi risponde mai”.

Situazioni identiche si sono verificate nell’ultimo anno in altri locali della Bergamasca. Stesso uomo sulla quarantina, alto all’incirca 180 centimetri, capello brizzolato e accento lombardo, stessa presentazione, stesse richieste: “Sono un dipendente di questa azienda, vorrei un tavolo per trenta persone con vino pregiato e pesce freschissimo”. Poi la proposta: “Vorresti uno smartphone nuovo per soli 350 euro?”. Prima di sparire, lasciando che sala e cucina preparino il faraonico banchetto che nessuno consumerà. E che nessuno pagherà.

Altri ristoratori ci hanno raccontato la loro storia – più o meno identica a quelle descritte qui sopra – chiedendo che non venisse resa pubblica.