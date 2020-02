Un Frecciarossa sulla linea Milano – Bologna è deragliato poco dopo le 5.30 di giovedì nel Lodigiano all’altezza di Ospedaletto, nei pressi della stazione di Livraga. Al momento i soccorritori parlano di due morti, i macchinisti del treno. Il treno deragliato è il 9595 Milano-Salerno: due vagoni si sono ribaltati.

Sul posto si sono portate decine di mezzi di soccorso di vigili del fuoco e 118. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

Foto 2 di 2



La Protezione civile, accorsa sul posto, parla di 30 feriti, nessuno dei quali grave: 28 in codice verde e due in codice giallo. L’incidente avrebbe coinvolto le prime due vetture del treno alta velocità.

Dalle 5.30 la circolazione sulla linea ad Alta velocità Milano-Bologna è sospesa. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza. I ritardi, spiega Rete ferroviaria italiana, sono per ora fino a 60 minuti.