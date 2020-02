Davide Locati, il produttore musicale che vuole “portare Bergamo in alto”

Davide Locati vive a Zanica, ha vent’anni e sogna di portare in alto la gente con cui lavora. Fa il produttore musicale e si discosta dalle regole moderne della facilità: non vuole cose semplici, non vuole il successo senza sudare, vuole arrivare in cima al grattacielo dopo averlo costruito. Davide le idee chiare: vuole fare il produttore musicale.

In cosa consiste il tuo lavoro?

Il produttore musicale prevede la produzione musicale completa. Ha la visone a trecentosessantacinque gradi del prodotto finito. Produce la base musicale, registra la voce, mixa e masterizza il tutto.

Cosa ti appaga di più del tuo lavoro?

Io ascolto le canzoni degli altri autori e penso che la musica sia un modo per esprimere se stessi. Io non mi esprimo bene a parole, ma parlo con la musica. Se sono in mood triste produco cose tristi, se il mio mood è arrabbiato le canzoni sono arrabbiate e questo è il mio modo di esprimermi al mondo.

Sicuramente è una passione insolita, di solito i ragazzi preferiscono essere al centro dello schermo, non lavorare nel retroscena. Come mai la scelta di questo lavoro?

Mi aspettavo questa domanda. Io ho provato a suonare in giro. Mi metteva abbastanza ansia; anche solo quando mi chiamavano per chiedermi di suonare. Ho dovuto trovare un compromesso: invece che stare davanti ad un pubblico ho preferito stare in studio, dove non ci sono problemi se sbaglio perchè posso rifare il tutto e non ho nessuna pressione. Ho tutto il tempo di fare le cose bene. Non mi interessa stare al centro dell’attenzione. Ci sono tantissime persone che stanno dietro le quinte e fanno uscire delle basi famosissime eppure i loro nomi non sono conosciuti. Ad esempio, sai chi scrive le basi per Tiziano Ferro? No? Eppure le sue basi le conosci!

Con quali artisti lavori?

Lavoro con ragazzi prevalentemente di Bergamo e due ragazzi di Milano. Lavoro con ragazzi di Bergamo perchè ho a cuore l’idea di portare Bergamo fuori da Bergamo. Lavoro con Lil-Cookie, Young Carera, Edema, Giovane Promessa, Deffman… queste sono le persone principali con cui collaboro.

Con quali artisti ti piacerebbe lavorare?

Penso nessuno, perchè vorrei lavorare con le persone a cui sto vicino. Non mi interessa lavorare con persone famosissime, ma con persone con cui ho fatto un percorso. Se qualche artista già famoso, per ipotesi, mi chiedesse una base gliela farei, ma non è ciò a cui aspiro a fare.

Come vedi la scena musicale moderna?

In Italia sta andando molto il rap\trap, ma penso che alcuni non riescano a capire questo genere. Penso che molti artisti abbiano da dire tanto nei loro testi, penso che sia una poesia moderna; parlo per quanto riguarda chi ci mette il cuore e lo sa fare, non di chi fa un pezzo per gioco e diventa famoso per sbaglio. L’Italia si sta evolvendo bene ma la scena statiunitense è sempre più avanti di noi: c’è sempre da imparare!

Etichetta che ha fatto uscire più successi?

Ti dico un’etichetta italiana perchè ho a cuore l’Italia: la Warner Music Italy. Loro fanno uscire quasi solo hit o successi e riescono ad accalappiarsi artisti migliori e gli artisti migliori fanno cose belle.

Quale invece ha fatto più flop?

L’Honiro, però si sta riprendendo anche con Ultimo. Poi dipende cosa si intende con flop: secondo me l’Honiro non ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni, ma ora si sta riprendendo bene.

Come ti immagini tra dieci anni?

Io mi sono posto un obiettivo: quando avrò trent’anni vorrei avere successo. Il successo è soggettivo, per me vuol dire essere libero, libero economicamente, libero di poter esprimere la mia fantasia senza farmi piegare da nessuno.

E al Davide di dieci anni fa cosa diresti?

Al Davide di dieci anni fa… cavolo avevo solo dieci anni! Il Davide di dieci anni fa non aveva in mente questa strada, ma tutto quello che ha fatto gli è servito per capire quale fosse la sua strada, quindi non direi assolutamente niente; gli direi di fare la sua vita cercando di non ripetere alcuni errori e migliorando sempre senza mai fermarsi.

Prima di essere produttore eri dj, come mai questo cambiamento?

Io penso che un produttore possa essere anche dj e viceversa. La musica da discoteca, secondo me, richiede che un produttore sia anche dj perchè come una band fa canzoni e tour anche un produttore può girare con i suoi artisti e suonare.

Album migliore dell’ultimo anno?

È difficile questa domanda! Penso Tha Supreme perchè è innovativo. Anche quelli di Lazza e di Rkomi mi sono piaciuti tantissimo. So che quello di Tiziano Ferro è bellissimo.

Parere su Sanremo?

Non avevo un buon occhio verso Sanremo, perchè c’erano tutti artisti un po’ vecchi, ma negli ultimi due anni è migliorato molto. Sotto consiglio del mio professore di produzione ho iniziato a guardarlo. Per andare a Sanremo devi essere un top e se vuoi migliorare devi guardare chi è più bravo di te. Chi ha detto che Mahmood non doveva vincere l’anno scorso non ha capito niente perchè è veramente bravo. Sanremo si sta rivoluzionando e questo è un bene.

Cosa dici a chi dice che la musica di oggi è tutta digitale e semplice?

Il nostro orecchio è abituato a sentire suoni reali, veri, non di un computer e perfetti. Il lavoro di un produttore non è solo a computer: ci son tantissime note suonate e registrate dal vivo e poi modificate. È più facile suonare una chitarra che riprodurre il suo suono a computer.

Saluta i lettori di Bgy…

Se ti concentri sugli altri perdi te stesso. Guardavo i Big e non pensavo che ci sarei mai arrivato. Ne ho di strada! Nella loro vita, però, hanno esperienze diverse, storie diverse dalle mie e uno stile diverso dal mio. Io non sono loro e loro non sono me, ognuno ha la proprio strada.