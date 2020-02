Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio sono proseguiti i controlli nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” della Polizia.

Nel corso dell’attività, disposta dal Questore Maurizio Auriemma ed effettuata da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai Cinofili della Polizia di Stato di Milano, sono state identificate 42 persone nelle zone di deflusso degli studenti e costituenti importante snodo di partenze e arrivi, in particolare Stazione Ferroviaria, Autolinee e Teb nonché la zona di Piazzale Alpini.

Foto 2 di 2



I controlli si sono poi estesi al Parco Olmi e alle vie Bonomelli, Paglia e Quarenghi, nonché in Piazza Cavour.

Un uomo, A. S. con precedenti penali di nazionalità palestinese del 1977 è stato tratto in arresto in quanto più volte inottemperante al Divieto di Dimora in Bergamo disposto dall’Autorità Giudiziaria in seguito alla commissione di reati per cui era stato emesso un aggravamento della misura con trasferimento in carcere.

Un giovane studente di 17 anni è stato invece sorpreso dal cane “Bradau” con indosso sostanza stupefacente per uso personale e per questo segnalato alla Prefettura e affidato ai genitori.