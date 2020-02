A 103 anni è morto Kirk Douglas, ultimo divo dell’epoca d’oro di Hollywood

A 103 anni è morto Kirk Douglas, attore notissimo, con una carriera lunga oltre sessant’anni e padre di Michael Douglas. Lo riporta per primo il sito americano TMZ. La sua salute era da tempo in declino: nel 1996 ha avuto un ictus, ma aveva recuperato la maggior parte delle sue facoltà.

Il figlio Michael ha dichiarato al magazine People: “È con grande tristezza che annuncio con i miei fratelli che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro di Hollywood, un filantropo il cui impegno per la giustizia e le cause in cui credeva hanno stabilito uno standard a cui tutti noi dobbiamo aspirare”.

“Ma – ha aggiunto – per me e i miei fratelli, Joel e Peter, lui era semplicemente papà, per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti, il loro amato nonno, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso”.

Nella sua lunga carriera Douglas ha interpretato 75 film, guadagnando un Oscar alla carriera nel 1996 e numerose nomination. Tra i classici in cui recito’, oltre a ‘Spartacus’, si ricordano ‘Sfida all’Ok Corral’, Il grande cielo’ e ‘Brama di vivere’, tra gli altri.

“I miei figli sono nati senza il mio grande vantaggio nella vita: essere nato povero”. Kirk Douglas non ha mai dimenticato neanche per un istante le sue umili origini. Figlio di un emigrato ebreo russo, cresciuto in un ghetto di New York col vero nome di Issur Danielovitch Demsky, il futuro protagonista di Spartacus e Orizzonti di Gloria ha sempre trovato nelle sue radici poverissime, mentre muoveva i primi passi come aspirante attore a New York, la forza ed il coraggio per farsi avanti nella vita con la intensità e l’aggressività che sono il motivo conduttore dei suoi ruoli più famosi.

”Ho costruito una carriera interpretando sullo schermo degli autentici bastardi”, ha dichiarato più volte nelle sue interviste.