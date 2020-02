“Valdesi: una storia di fede e di libertà”, il 17 febbraio la proiezione di un docu-film

Lunedì 17 febbraio 2020 alle 20.45 alla sede del Centro Culturale Protestante di Bergamo, via Tasso 55, verrà proiettato “Valdesi: una storia di fede e di libertà”, docu-film di Massimiliano Grivetti e Paolo Salvetto (2019).

Basandosi sui risultati della più recente storiografia, il docu-film racconta in forma divulgativa le plurisecolari vicende valdesi: dalla conversione di Valdo di Lione in piena età medievale sino all’Emancipazione, ossia la concessione dei diritti civili e politici avvenuta il 17 febbraio 1848 a firma di Carlo Alberto di Savoia.

Dal 1848 ogni anno, in occasione della ricorrenza del XVII Febbraio, vengono accesi nelle Valli Valdesi i tradizionali “Falò della Libertà” per ricordare con gioia e gratitudine tale concessione dei diritti civili: una festa per celebrare la vittoria su ghettizzazioni e pregiudizi secolari. Con la proiezione del docu-film il Centro Culturale Protestante di Bergamo vuole ricordare come questi diritti, ottenuti dopo lunghe e ricorrenti persecuzioni, non possano mai essere dati per scontati ma vadano difesi anche oggi da ogni aggressione e minaccia, per continuare a garantire e riconoscere laicamente la libertà di culto ad ognuno.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Serughetti- La Porta. Ingresso libero.

