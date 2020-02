“Un’orchestra di ragazzi e un progetto educativo: questo è Musical Mente”

Daniele Gaffuri, Luca Citterio e Ibraim Arena, di Bergamo, ci parlano di Muscal Mente, l’orchestra creata da ragazzi che basa la sua identità su impegno, tenacia e, soprattutto, passione per la musica. L’associazione Musical Mente nasce da una scissione tra l’orchestra e il corpo coreutica degli Armonici.

Quali innovazioni ha portato questa divisione?

Musical Mente è nata per un motivo in particolare: noi siamo cresciuti e ci siamo accorti che la vecchia associazione faceva fatica a garantire ai più piccoli il percorso di musica d’insieme con la quale abbiamo iniziato tutti noi. Noi crediamo tantissimo nel valore educativo e di unione che crea questo progetto e abbiamo deciso di fondare questa associazione in cui noi ragazzi più grandi ci siamo messi in gioco, non più come semplici orchestrali, ma come membri del direttivo. Tutti noi ragazzi siamo passati da elementi passivi del gruppo ad elementi attivi; l’associazione, ormai, sta in piedi solo grazie a noi.

Voi fate anche da insegnanti?

No, noi no. Noi ci occupiamo di tutta la parte burocratica, logistica e organizzativa dell’associazione. Ci occupiamo di far conoscere e di organizzare ogni dettaglio; forse, la cosa più importante per noi “ragazzi grandi” è riuscire a coinvolgere i nuovi ragazzi che entrano nell’orchestra. Siamo riusciti a creare non solo un’orchestra, ma anche un gruppo di amici, dai quattordici ai venticinque anni, che si trovano anche al di fuori dell’attività orchestrale. La musica non è fine a se stessa, ma da essa partono una serie di processi tra cui l’aggregazione, diventare amici e fare gruppo.

Nell’ultimo anno sono stati tantissimi i concerti di Musical Mente e tanti ce ne sono in programma. Qual è la cosa più bella del confronto con il pubblico e quale, invece, spaventa?

Sicuramente la cosa più bella è mostrare al pubblico quello che abbiamo fatto. Noi puntiamo ad un pubblico variegato e che non ci conosce. Ricevere un applauso da un pubblico che ha passato una bella serata, una bel pomeriggio ascoltando la tua musica è sicuramente una gratificazione; vuol dire che il lavoro che hai fatto durante l’anno piace. Anche il punto di vista della sfida è allettante: partendo da zero creiamo qualcosa, come il concerto che abbiamo fatto il primo febbraio al teatro di Colognola. Con un budget bassissimo siamo riusciti ad organizzare un concerto partendo, appunto, da zero.

Chi dirige il lavoro dei venticinque ragazzi dell’orchestra?

Dario Natali è la nostra colonna portante. È direttore d’orchestra. Lui da un’ impronta artistica, ma è anche direttore d’orchestra. Scrive gli arrangiamenti e ha fatto anche delle composizioni originali inedite apposta per la nostra orchestra. C’è molto scambio di idee tra direttore e ragazzi e questo non succede quasi mai.

Di cosa tratta il progetto Ghost Funk?

È una rassegna che coinvolge diverse scuole del territorio bergamasco, tra cui il liceo Mascheroni, l’ITIS Maiorana e l’ITIS Belotti; nei prossimi anni speriamo di poter portare questo progetto in altre scuole. Noi promuoviamo il nostro progetto nelle scuole, parlando direttamente con i ragazzi; li informiamo della possibilità di poter fare due o tre mesi gratuitamente nella nostra orchestra e il percorso si conclude con un concerto finale all’interno della scuola, quando possibile. L’orchestra è aperta a qualsiasi tipo di strumento, perchè Dario è in grado di scrivere le parti per qualsiasi tipo di strumento in base, anche, alla preparazione dell’alunno. Alcuni strumenti li abbiamo già noi, ma ognuno può entrare con il proprio strumento. Non facciamo musica classica, facciamo diversi generi musicali, è molto coinvolgente.

Quali sono i successi che l’associazione auspica di ottenere nei prossimi anni?

Sicuramente Musical Mente aspira ad una crescita di coinvolgimento, di farci conoscere sempre di più. Siamo limitati dal punto di vista logistico e stiamo cercando un posto più grande per fare le prove; avere uno spazio tutto nostro sarebbe un bel punto di partenza perchè ci permetterebbe di far partire tante iniziative che in questo momento, per motivi di spazio, non possiamo cominciare.

Finora abbiamo parlato con voi dell’associazione, Daniele, Ibraim e Luca. Adesso parliamo di voi. Quale strumento suonate?

Daniel: Pianoforte.

Luca: Sax.

Ibraim: Batteria.

Cosa significa per voi fare musica?

D: Io ormai suono dalla terza elementare e penso che la musica porti a belle esperienze e sia uno sfogo anche a livello personale. Ogni anno facciamo una vacanza studio con Aima (Associazione italiana musicisti amatoriali) e l’anno scorso siamo andati all’Isola d’Elba; eravamo in tantissimi.

L: Un modo per esprimersi, per dire a parole cose che a voce non riuscirei a dire. Noi promuoviamo la musica d’insieme perché porta a tutte quelle esperienze collegate a cui non porta la musica individuale. L’orchestra è un un insieme che funziona grazie ai singoli

I: Oltre alla creazione di un bel legame e anche un modo per esprimersi

Pensate di fare della musica un lavoro un giorno?

D: Passione, hobby, non credo che diventerà un lavoro.

L: Non come musicista, ma mi piacerebbe restare nel mondo della musica come tecnico del suono.

I: Io sono aperto ad ogni possibilità!

Cosa preferite del panorama musicale moderno o cosa, invece, odiate?

D: Ora va molto di moda la trap in cui non c’è un’orchestra musicale dietro, perchè è tutto troppo monotono, perfetto. Non aver di sottofondo strumenti veri non mi piace troppo.

L: Non mi viene da criticare la musica di adesso, ma gli ascoltatori di oggi. La musica è diventata un tappabuchi. Io non ho mai concepito l’idea di fare altro mentre ascolto la musica, la superficialità nell’ ascoltare la musica ha portato a musica sempre più semplice. Io ascolto musica commerciale, ma riconosco l’esistenza di altra musica.

I: La musica è un racconto delle cose vissute. La musica in tempo di guerra riusciva davvero a trasmettere emozioni, un’emozione così profonda che ti fa chiedere come sia possibile che l’uomo sia arrivato a combattere. La musica di adesso non è così.

Un commento su Sanremo?

D: Non è il mio genere di musica, di solito non lo guardo, però i Pinguini… è bello che delle realtà che nascono qui a Bergamo arrivino sul palco dell’Ariston.

L: Non ho un parere su Sanremo. Ha un format vecchio, l’unica cosa che mi piace a livello musicale è che ha un’orchestra di tutto rispetto che suona; anche se suona delle parti ultra semplificate.

I: Non ho un parere.

Salutate i lettori di Bgy!

Se sei un ragazzo, sei giovane e sai che la musica può essere la tua strada allor ala musica d’orchestra può fare per te, vieni a fare una prova gratuita. Per altre informazioni andate sul nostro sito: http://www.musicalmente-bg.it Musica principino est!”