Università di Bergamo: al via i corsi di scienze motorie sportive e management engineering

Persona, società, tecnologia: sono questi gli aspetti che caratterizzeranno il Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo.

Dopo aver ricevuto il parere positivo del Senato Accademico, nella serata di martedì 4 febbraio il provvedimento ha ottenuto l’approvazione definitiva, aprendo uno scenario nuovo per l’istituto orobico all’interno del quale spicca l’ampliamento della didattica.

Con l’inizio del nuovo anno accademico, l’offerta formativa si amplierà grazie all’introduzione dei corsi di laurea in “Scienze motorie e sportive” per il dipartimento di scienze umane e “Management Engineering” per quello d’ingegneria, portando così a 43 il numero di percorsi erogati nei 7 dipartimenti presenti.

Come già anticipato nelle settimane scorse, a partire dal prossimo autunno verrà attivato anche il numero programmato e sostenibile valido per tutti i corsi di laurea triennale e a ciclo unico.

Per accedere a quest’ultimi saranno infatti dedicate due sessioni di selezione, una primaverile e una estiva durante le quali, attraverso lo svolgimento del Test On Line CISIA (TOLC), avranno modo di accertare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale e di consentire l’ingresso a una graduatoria di ammissione: l’immatricolazione sarà infatti condizionata dalla posizione occupata nella stessa.

Previa iscrizione, il test potrà esser eseguito in tutte le sedi accademiche italiane che fanno parte del consorzio secondo le date pubblicate sul sito del CISIA, indicando l’Università per cui si fa richiesta d’ammissione.

Durante la prima fase (la quale prevede il sostenimento della prova entro il 24 aprile) verranno banditi il 50% dei posti complessivamente disponibili, a cui seguirà la pubblicazione della graduatoria entro l’8 maggio e, in caso di esito positivo, la compilazione della pre-immatricolazione entro il 20 maggio .

A partire dalla metà di giugno verrà invece erogato il bando per la sessione estiva che avrà durata sino al 31 agosto e che assegnerà il restante 50 % delle posizioni più quelle eventualmente non destinate in precedenza.

In caso di mancato superamento del TOLC, gli studenti avranno la possibilità di ripeterlo una volta al mese, durante tutto il periodo di erogazione, permettendo loro di recuperare le proprie carenze formative in ingresso.

La decisione d’introdurre il numero programmato e sostenibile è in parte frutto del grande incremento di iscrizioni che ha visto protagonista l’Ateneo che, con due anni di anticipo, ha raggiunto quota 20.000 studenti.

Merito di uno sforzo rivolto verso l’eccellenza nella didattica, nella ricerca, nella relazione con il territorio e con i partner stranieri, tale risultato aprirà a uno scenario nuovo per l’ente che avrà ora la necessità di rifocalizzare i propri obiettivi, non dimenticando di considerare quanto fatto come un punto di passaggio e non di arrivo.

“La persona è al centro dell’operato dell’Ateneo e ogni azione deve essere volta alla valorizzazione e alla tutela della specificità di ciascun individuo, nonché a favorirne l’operato all’interno della società – ha dichiarato il rettore Remo Morzenti Pellegrini -. In questo processo di scambio Ateneo-società, la tecnologia è pervasiva: la sua conoscenza e applicazione è parte fondamentale dello sviluppo delle capacità e dello spirito critico di ogni persona, nonché nella comprensione di alcune dinamiche di cambiamento dell’ambiente in cui gli individui operano”.

Alla base della strategia programmata vi saranno quattro dimensioni (qualità, innovazione, internazionalizzazione e relazione), all’interno delle quali sono stati definiti 16 obiettivi strategici relativi alle missioni fondamentali (didattica, ricerca e terza missione) e 27 azioni relative allo sviluppo delle strutture a supporto.

“Qualità dei propri processi come strumento per rispondere alle esigenze del contesto in cui operiamo; innovazione come elemento permanente della gestione e dimensione critica di ogni attività; internazionalizzazione quale elemento imprescindibile per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione della propria individualità; infine la relazione, interna ed esterna” ha aggiunto Morzenti Pellegrini.

Nonostante il notevole incremento degli spazi a disposizione, la crescita della popolazione universitaria (studenti, docenti, personale ATA) renderà infine necessario un ulteriore

rafforzamento e una costante manutenzione delle infrastrutture da destinare a servizi e spazi universitari.

In particolare spiccano l’imminente dei lavori di recupero del Chiostro piccolo di Sant’ Agostino e completamento del polo umanistico, l’ultimazione dei lavori sull’edificio “ex-Centrale Enel” a Dalmine e la riorganizzazione dei 1500mq di spazi acquistati dall’Ateneo a seguito dell’accordo con la Provincia in via Fratelli Calvi.

Le esigenze a cui l’Università dovrà porre attenzione non saranno relative solo agli spazi destinati a didattica – nuove aule, laboratori, sale studio – servizi amministrativi e istituzionali, ma soprattutto all’offerta di residenzialità per i ragazzi.

In merito all’ambito accademico, il Consiglio d’Amministrazione ha dato il via libera al progetto di riqualificazione della ex Caserma Montelungo-Colleoni e nel corso delle prossime settimane saranno avviati e attuati gli interventi necessari per rivedere integralmente il progetto iniziale.

Nel corso del 2019 l’Ateneo ha inoltre raccolto la disponibilità di ulteriori soluzioni tramite un bando per la manifestazione di interesse per favorire la crescita degli spazi rivolti ai servizi agli studenti.

A riguardo l’organo, su proposta del rettore, ha offerto il proprio assenso alla valutazione della possibile acquisizione dell’immobile attualmente sede dall’Accademia della Guardia di Finanza.