Finalmente un raggio di sole: Valcanale di Ardesio è pronto ad accogliere la luce del sole dopo quattro mesi di buio. Il sole, nel piccolo borgo dell’alta Valle Seriana, manca dal 2 novembre a causa delle maestose montagne che impediscono ai raggi di raggiungere il paese. Quest’ultimo, infatti, sorge e tramonta in una posizione molto alta ed è nascosto dal Monte Secco, dal Pizzo Arera, dalla Corna Piana e dalla Corna di Valmora.

Come ormai da tradizione, gli abitanti di Valcanale daranno il benvenuto al sole con una festa in grande stile che si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio. In entrambe le giornate, alle 19.30, si terrà una cena in oratorio a base di gnocchi e piatti tipici della zona cucinati dalle donne del paese.

L’inverno a Valcanale è lungo e freddo: le temperature sono rigide e il ghiaccio e la neve fanno da padroni. I cittadini, ogni anno, realizzano così un maestoso albero di ghiaccio che regna nella località Babes – nei pressi del laghetto -in attesa della grande data, quella del ritorno del sole, ovvero il 9 febbraio.