Se non è 30 è bello comunque: siamo lo stesso “all’altezza”

Le settimane di studio intenso per gli studenti universitari sono ormai finite, la sessione invernale sarà solo un vago ricordo e ricominceranno le lezioni insieme alla solita routine.

Molto spesso noi studenti veniamo sovraccaricati di aspettative e a volte siamo proprio noi che pretendiamo di raggiungere il massimo; ma se tutto non va secondo i piani?

Quante volte veniamo etichettati con quell’espressione “ma tanto tu sei bravo/a” che per noi rappresenta un vero e proprio macigno difficile da portare. Ma se non fossimo tutti così straordinariamente bravi? E se fossimo semplicemente dei ragazzi e delle ragazze che possono anche sbagliare, avere dei momenti stimolanti e altri momenti invece di estrema crisi?

In un mondo alla deriva dove la perfezione deve raggiungere ogni categoria per imporre il proprio dominio, la diversità deve continuare ad esistere, poiché non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha i propri limiti, ognuno di noi spicca in certi settori e in altri meno, ognuno di noi ha delle sfumature e molte volte invece di correre ha bisogno di fermarsi senza doversi costantemente giustificare.

Un caso recente di cronaca è il suicidio di una ragazza di 29 anni studentessa dell’Università di Salerno. L’ateneo, in seguito alla vicenda, ha deciso di introdurre la figura professionale di tre psicologi, affinché gli studenti possano essere seguiti durante il percorso universitario carico di pressioni e disagi che spesso purtroppo sfociano in disgrazie.

Il percorso universitario è ricco di continui ostacoli dove se sei fuori corso “lo devi dire a bassa voce”, e se prendi un 18 “non sei stato abbastanza all’altezza”.

Quando alle scuole superiori viene illustrato il mondo universitario, viene proiettata di fatto un’occasione in cui puoi incontrare nuove persone e studiare ciò che ti piace veramente, fare dei progetti e sviluppare idee!

È proprio così, l’università è una occasione pazzesca, ma ci sono giorni in cui i libri sulla scrivania si guardano e non si toccano, altri giorni invece fatti di studio intenso misto a sensi di colpa per non aver iniziato prima. È una continua prova, è un continuo cercare di trovare un equilibrio, e di fatto, è un continuo scoprirsi perché non si smette mai di farlo.

Di che cosa siamo fatti? Di lezioni, tirocini, stress, successi, sconfitte, esami su esami, ore di viaggio, ritardi, tasse, libri, appunti, progetti, pezzi di famiglia, amori, tradimenti, amicizie, cibo freddo e di tanta ma tanta speranza per un futuro migliore che stiamo tentando di costruire al meglio.

La sessione è caratterizzata da litri di caffè, riassunti e schemi dell’ultimo minuto, sovraffollamento di biblioteche e aule studio, smisurati messaggi su WhatsApp e tanta tanta paura, ma la sensazione che si prova sulla strada di ritorno verso casa è indescrivibile.

Un consiglio? Durante la sessione “perdete tempo” perché quando la testa è altrove c’è poco da fare, l’unico rimedio è occuparsi di ciò che ci fa stare bene come uscire con gli amici, stare con le persone importanti, coltivare le proprie passioni e non si tratta di “perdere tempo” se si è in grado di organizzarsi. Non sarà quell’ora in più o in meno a cambiare l’esito finale; anzi può essere una salvezza.

Ricorda: non siamo un esame superato o una laurea con 110, siamo gli uomini e le donne di domani impegnati a costruire ciò che vogliamo e riusciremo ad essere nel mondo coltivando le nostre passioni.