Sardine: nasce il gruppo della Valseriana, ad Albino primo evento

Raccogliendo l’invito dei fondatori delle “6000 SARDINE” di muoversi nelle periferie dei grandi centri abitati si è costituito il Gruppo delle Sardine Valseriana che raccoglie tutte le persone che si riconoscono nei principi fondamentali della “Costituzione Italiana”.

Il gruppo è nato condividendo il progetto con gli amministratori delle Sardine Bergamo e la prima iniziativa è programmata per sabato 8 febbraio ad Albino.

Gli eventi proseguiranno nell’arco dei prossimi mesi in diverse località della Valseriana.

“Adotta un Articolo della Costituzione”, questo sarà lo slogan che caratterizzerà gli incontri.

Albino ha adottato l’Articolo 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e ha deciso di organizzare il proprio incontro partendo da Piazza San Giuliano, luogo simbolo dove operano diverse associazioni che in silenzio danno lustro a questo

articolo. Verrà data la parola a persone che dedicano il loro tempo al volontariato, persone che si adoperano per cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

“L’obiettivo – spiegano dal Gruppo – è quello di tornare a creare relazioni e momenti di confronto in Piazza anche tra persone fino a quel momento sconosciute tra loro. Relazioni vere, non virtuali”.

Una serie di incontri che “consentiranno di creare una rete di contatti, di conoscere come operano alcuni dei volontari delle molteplici associazioni locali della nostra Valle, un momento per confrontarsi, scambiarsi informazioni, imparare e migliorarsi tutti insieme. La società che oggi ci ospita, un domani accoglierà i nostri figli. Vorremmo lasciare loro tutti gli strumenti utili per ‘vivere tra esseri umani’”.

https://www.facebook.com/events/226118485449923/