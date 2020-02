Vento davvero forte e qualche spruzzata di neve sulle Orobie, martedì, come annunciato dal Centro Meteo Lombardo. E sembra che il vento farà il bis anche mercoledì a Bergamo. Ma vediamo le previsioni del tempo con Simone Beretta.

ANALISI GENERALE

La poderosa struttura anticiclonica spingendosi verso la Scandinavia, ha richiamato correnti gelide di estrazione artica marittima in quota. Di fatto la massa gelida proveniente da nord impattando contro la barriera alpina ha provocato nevicate sui versanti esteri montani (con sconfinamenti verso le nostre aree alpine) mentre sul resto della Lombardia tale nucleo gelido si è manifestato sotto forma di forte vento di caduta settentrionale (föhn) a tratti burrascoso e con precipitazioni assenti. Nelle prossime ore situazione pressoché invariata, vento forte a tratti burrascoso, residue precipitazioni limitatamente al comparto alpino centro orientale, e temperature in calo. Da giovedì 6 l’alta pressione si allungherà verso lo scacchiere centrale europeo, cosi facendo il flusso settentrionale andrà ad attenuarsi garantendo sulla nostra regione condizioni di tempo stabile, attenuazione del vento e lieve ripresa delle temperature in quota

Mercoledì 5 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, tranne sul comparto orobico centro orientale dove addensamenti compatti potrebbero dar luogo a brevi precipitazioni nevose su alta Valtellina, alta valle Camonica e Livignasco. Dal tardo pomeriggio ampie schiarite.

Temperature: Minime e massime in calo. Minime tra -1 e 5°C, massime tra 10 e 12°C

Venti: Al mattino lungo le creste alpine e prealpine, Valtellina e Valchiavenna, da moderati a forti nord occidentali tendenti a burrascosi da Nord con possibili raffiche tra 90 e 100km/h.Sulla fascia pedemontana, media alta pianura centro occidentale, pianura brianzola, pianura bergamasca e alta pianura occidentale bresciana inizialmente moderati tendenti a forti settentrionali verso metà giornata con raffiche tra i 60-80km/h.Nelle restanti aree pianeggianti da deboli a moderate settentrionali con raffiche tra 35-55 km/h

Giovedì 6 febbraio 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al primo mattino irregolarmente nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate in dissolvimento già dal mattino, con passaggio a cielo poco nuvoloso ovunque. Foschie nottetempo sulla bassa padana

Temperature: Minime in forte calo e comprese tra -3 e 1°C. Massime in calo con valori compresi tra 8 e 11°C

Venti: In pianura deboli nord occidentali. In quota attorno a 1500 metri deboli a tratti moderati settentrionali

Venerdì 7 febbraio 2020

Tempo Previsto: Dalle Alpi alle pianure poco nuvoloso. Formazione di foschie o locali banchi di nebbia nottetempo sulle basse pianure

Temperature: Stazionaria le minime, con valori compresi tra -3 e 0°C. Nei grossi centri abitati tra -1/2°C. Massime in lieve rialzo con valori tra 9/11°C

Venti: In pianura deboli a regime di brezza. In quota attorno a 1500 metri deboli occidentali