Questa pazza Atalanta: lo dicono i numeri, se non fa sempre tre gol non vince

Una macchina da gol che deve andare sempre a duecento all’ora, per prevalere sull’avversario. E deve segnare, ogni volta, almeno tre gol.

Questa è l’Atalanta di Gasperini, il mister che ha dedicato la sua Panchina d’oro a Bergamo. E Bergamo deve ringraziarlo perché ogni anno regala calcio spettacolo, che vuol dire qualità di gioco e punti, tanti punti: terzo posto nello scorso campionato e ora di nuovo in zona Champions, al quarto posto che è meglio del quinto di un anno fa, dopo 22 giornate.

Un’Atalanta spesso bellissima, ma si può fare di più? Sì, se guardiamo alle ultime due esibizioni a Bergamo: pensate, se fossero arrivati i sei punti previsti/sognati contro le ultime della classe Spal e Genoa, l’Atalanta sarebbe ora a 44, cioè ben salda al quarto posto. Che invece deve contendere alla pari con la Roma.

Ma non è una novità. La squadra di Gasp per vincere deve sempre andare a duecento all’ora e soffre quando trova avversari in grado di contrastarla e magari superarla sul piano del ritmo, dell’aggressività, anche dell’attenzione. Con il Cagliari è un classico già successo a Bergamo e comunque la squadra di Maran respira alta classifica. Più inaspettata la sofferenza in mezzo al campo e un po’ ovunque, invece, contro Spal prima e Genoa poi. Che, intendiamoci, non hanno rubato nulla.

Poi anche la condizione non ideale di qualche giocatore, soprattutto con la Spal, non ha aiutato a sbrogliare una partita che si è complicata molto presto. Col Genoa all’andata era arrivata la zampata di Zapata al 95′, invece stavolta il colombiano è uscito a mezz’ora dalla fine e anche nel quarto d’ora un undici contro dieci sarebbe servito… per tornare a segnare su azione dopo quattro mesi (l’ultimo su azione in Atalanta-Lecce del 6 ottobre scorso).

Il fatto curioso, che i numeri indicano con una continuità impressionante, è che l’Atalanta segna sì tanti gol e ha l’attacco più forte della Serie A, ma ormai si è… condannata a vincere con l’obbligo di fare almeno tre reti. E’ successo quando ha perso, 2-1 in casa con la Spal, 2-1 a Bologna, 0-2 col Cagliari. O al massimo avrebbe pareggiato, come nel 2-3 col Torino all’andata e nell’1-3 con la Juve a Bergamo. Altre volte per vincere ha dovuto fare tre gol: contro il Verona (3-2), a Brescia (3-0), a Ferrara con la Spal (3-2). Avrebbe potuto vincere con tre gol a Napoli (2-2), a Parma con la Fiorentina (2-2), per non parlare dei tre gol segnati a Roma ma non sono bastati con la Lazio (da 3-0 a 3-3).

Naturalmente altre volte la squadra di Gasperini ha vinto di goleada, due 5-0, un 7-0 e un 7-1 e un 4-1: e questo è straordinario, anche per gli altri campionati europei.

Chiaro: la differenza rispetto a Juve e Inter è che loro hanno difese di ferro, hanno subito solo 21 e 18 gol rispetto a 30 dell’Atalanta. Ma non voliamo troppo alto: c’è da sfatare un tabù Firenze, dove i nerazzurri non vincono dal 1993 con un gol di Perrone. E, se può essere di buon auspicio, nella giornata successiva (10 gennaio 1993) l’Atalanta di Lippi battè a Bergamo la Roma di Boskov 3-1, con autogol di Mihajlovic, Giannini su rigore, Porrini e Bordin. Chissà che la storia si possa ripetere…