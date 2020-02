Orlando, al via i tesseramenti per l’edizione 2020: si parte col film Tucked

Doppio appuntamento in agenda per mercoledì 5 febbraio con Immaginare Orlando: l’associazione culturale, che si appresta a tornare sulla scena bergamasca ad inizio maggio con la settima edizione di Orlando Festival, apre la campagna di tesseramento per sostenitori e simpatizzanti al Bikefellas, in via Giuseppe Gaudenzi 6 a Bergamo (a partire dalle 18).

“Festeggiamo questo nuovo anno di tesseramento – spiega il direttore artistico del Festival Mauro Danesi – che è per noi l’occasione per rinforzare la fiducia e lo scambio con tutte le persone che seguono le nostre attività, dal festival alle attività di formazione annuali. Una comunità ampia e variegata che potrà accedere ad agevolazioni e attività dedicate e che rappresenta il cuore delle nostre progettazioni: fare cultura insieme”.

Alle 21 la serata prosegue all’auditorium di piazza della Libertà con Lab 80 Cinema e la proiezione del film Tucked, votato dal pubblico e dalla giuria giovani come miglior film durante la scorsa edizione di Orlando.

La pellicola di Jamie Patterson sarà in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano: in una Brighton notturna e malfamata, due drag queen agli antipodi condividono il palco, la casa e un’improbabile amicizia che profuma di famiglia. 80 minuti di ottimo cinema indipendente inglese per una commedia delicata e dal gusto agrodolce, impreziosita da dialoghi brillanti, gag rocambolesche e, soprattutto, da due interpreti in stato di grazia.

Ingresso: 6,50 euro intero, 5,50 euro ridotto, 4,50 euro con tessera Lab 80 o Immaginare Orlando.