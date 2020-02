Minacciano con un tirapugni impiegato delle Poste e si fanno dare denaro: arrestati

Nella tarda mattinata di martedì i carabinieri di Romano di Lombardia, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini (un 50enne e un 34enne), che poco prima si erano resi responsabili di estorsione aggravata ai danni di un impiegato dell’Ufficio postale di Romano di Lombardia.

I due uomini, nella mattinata di martedì avevano fatto irruzione nell’ufficio del consulente economico delle Poste di Romano e, dopo averlo intimorito millantando conoscenze con esponenti della

criminalità organizzata calabrese e minacciato con un tirapugni in acciaio, l’hanno costretto a prelevare la somma di euro 150 dallo sportello, facendosela consegnare per poi dileguarsi immediatamente dopo per le vie cittadine, facendo perdere le tracce.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie dei carabinieri di Romano di Lombardia, allertate da una chiamata al “112” che si sono messe alla ricerca dei malviventi.

Poco dopo il 34enne è stato localizzato all’interno di una gelateria di Covo, e nella circostanza ha tentato di opporsi all’arresto strattonando i militari, minacciandoli e insultandoli. Il 50enne, invece, ormai braccato, è stato rintracciato all’interno della propria abitazione di Romano, dove, durante la perquisizione è stata trovata parte della somma estorta nonché il tirapugni utilizzato

per minacciare l’impiegato.

In attesa della udienza di convalida, su disposizione del PM di turno, i due arrestati sono stati portati al carcere di Bergamo.