Libri, approvata la nuova Legge (che parla un po’ bergamasco): “Giorno storico”

La nuova legge sul libro è stata approvata mercoledì 5 febbraio in via definitiva dal Senato. Antonio Terzi, presidente dei librai bergamaschi aderenti a Confesercenti e vicepresidente nazionale del Sil (Sindacato italiano librai), commenta con entusiasmo la notizia: “È una giornata storica per la cultura italiana. Con l’approvazione definitiva del Ddl Lettura, finalmente la nostra filiera italiana del libro viene dotata di un impianto normativo che ci allinea ai migliori standard europei. È una vittoria per il Sil Confesercenti, che ha lavorato con impegno per questo risultato, e per il settore, dalle librerie tutte agli editori indipendenti. Dietro questo testo c’è anche l’impegno di noi librai bergamaschi e dei nostri parlamentari, che hanno fatto uno sforzo davvero bipartisan. I lettori d’ora in avanti potranno contare su un mercato più equilibrato e rispettoso del pluralismo”.

Tra le misure il tetto massimo agli sconti praticabili, ma non sarà uno svantaggio per la clientela. “Si verificherà quello che è già accaduto da tempo in Francia: scenderanno i prezzi di copertina – spiega Terzi -. Si sposta sull’editore l’onere di contenerli, ora invece toccava solo al libraio occuparsene attraverso lo sconto. È poi verosimile un maggior ricorso a edizioni tascabili ed economiche. La proposta di una nuova legge per il libro è stata avanzata da Sil già sei anni fa, in un convegno che faceva il punto sulle diverse pratiche europee a tutela del libro e del pluralismo dei canali di vendita. Grandi Paesi come Francia e Germania da decenni si sono dotati di una legge per regolamentare il settore, soprattutto per quanto riguarda le promozioni e gli sconti. Era ora che anche in Italia fosse introdotta una norma per riequilibrare la concorrenza e frenare l’emorragia di librerie, presidi indispensabili per garantire l’accesso alla cultura sul territorio ma in grave difficoltà: in questi anni di attesa ne sono sparite circa 1.500. Dedichiamo a loro questa vittoria”.

“Non posso che essere soddisfatto – commenta Daniele Belotti, capogruppo Lega nella commissione istruzione, cultura e sport della Camera dopo l’approvazione in via definitiva della legge sulla lettura già passata a Montecitorio a luglio – visto che il disegno di legge che avevo presentato e che era stato inglobato nel testo finale è stato accolto. Finalmente si dà una mano concreta alle librerie indipendenti schiacciate dalla concorrenza del mercato online. Con la riduzione del tetto massimo per gli sconti sui libri dall’attuale 15 per cento al 5 per cento (ad esclusione dei testi scolastici) l’Italia si allinea ad altri paesi europei come la Spagna e la Francia, dove lo sconto ammesso non può superare il 5 per cento e la Germania, dove addirittura non si possono applicare riduzioni al prezzo di copertina. In Francia, questo provvedimento ha portato a un aumento di librerie sul territorio, mentre in Italia abbiamo ben 13 milioni di cittadini che non hanno un negozio di libri nelle vicinanze. Inoltre, nei paesi europei in cui è stato limitato la scontistica, il prezzo di copertina, oggi gonfiato per favorire i ribassi richiamo applicabili solo dai colossi on line e dalle grandi catene, è calato a vantaggio di tutti i lettori, oltre che dei librai. Non bisogna dimenticare, inoltre, che le librerie rappresentano un presidio culturale, spesso pure l’unico, per una comunità. Se si espande il deserto le uniche alternative rimarranno la grande distribuzione, che offre solo pochi libri commerciali, o internet, dove trovi solo il libro che hai già deciso di comprare”.