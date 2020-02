L’ex concorrente del Grande Fratello ci ricasca: in cella per estorsione

Altra disavventura per Kiran Maccali, 34 anni, pregiudicato, ex partecipante del Grande Fratello. I carabinieri di Romano di Lombardia lo hanno arrestato in flagranza di reato insieme ad un altro uomo, 50 anni, questa volta per estorsione aggravata ai danni di un impiegato dell’ufficio postale del paese, facendosi consegnare circa 150 euro.

Poco dopo il 34enne è stato localizzato in una gelateria di Covo. Il 50 enne, invece, nella propria abitazione a Romano. La successiva perquisizione consentiva di rinvenire parte della somma estorta nonché il tirapugni utilizzato per minacciare l’impiegato. In attesa della relativa udienza di convalida, i due arrestati sono stati portati in carcere a Bergamo.