Fiorano, investito ragazzino di 11 anni: interviene l’ambulanza

Un ragazzino di undici anni è stato investito da un’auto nella prima mattinata di mercoledì 5 febbraio a Fiorano al Serio.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 in via Caduti per la libertà.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri coordinati dal comando di Clusone. L’undicenne non sarebbe in pericolo di vita.