Castione, giù la tassa rifiuti per chi utilizza il composter

Castione della Presolana sempre più all’avanguardia dal punto di vista ambientale: per i cittadini che utilizzano il composter, infatti, la tariffa dei rifiuti sarà ridotta.

L’amministrazione del paese seriano, così facendo, incentiva lo smaltimento dell’organico e del verde tramite l’utilizzo del composter, ovvero l’apposito contenitore che accoglie i rifiuti durante la loro decomposizione.

Il contenitore può essere fornito gratuitamente dal comune ai cittadini che non ne sono in possesso. “La riduzione della tassa dei rifiuti – fa sapere il sindaco Angelo Migliorati – è del 10 per cento.”