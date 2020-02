Caravaggio, vendevano cibo abusivamente nel parcheggio del Santuario: multati

Vendevano abusivamente cibo e bevande nel parcheggio del Santuario di Caravaggio. Per questo hanno ricevuto una multa di 3mila euro P.E. e M.S., due uomini di 49 e 58 anni, residenti a Milano e di origini filippine.

A sorprenderli durante l’attività illecita sono stati gli agenti della polizia locale di Caravaggio, che li hanno fermati mentre stavano cercando di vendere ai fedeli arrivati nel luogo di culto della Bassa del cibo e delle bevande mal conservati e non tracciabili.

Ai due sono stati sequestrati 100 euro circa di proventi dalla vendita abusiva e le seguenti cibarie: 102 vaschette monoporzione in plastica con chiusura a pressione contenenti dolci a base di manioca; 32 sacchetti di plastica contenenti prodotti del tipo “ciccioli” fritti; 2 scatole di cartone contenenti pezzi sfusi di crepes caramellate a base di banana (circa 100 pezzi); 50 vaschette monoporzione in plastica, con chiusura a pressione, contenenti ravioli con annessa salsa di colore nero; 28 vaschette monoporzione in plastica, con chiusura a pressione, contenenti spaghetti con gamberi e uova; 100 uova sode di colore viola; 60 uova sode di colore bianco; 100 pezzi di panini dolci assortiti; 2 contenitori frigo contenenti 33 confezioni di pannocchie da 3 pezzi; borsa di plastica contenente materiale per il consumo dei cibi: forchette di plastica e sacchetti vari.

La polizia locale ha contestato il reato di cattivo stato di conservazione dei cibi e multe per 3mila euro, relative alla mancata autorizzazione alla vendita.