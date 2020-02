Alpini, addio a Giuliano Ferraroli, capogruppo a Bedulita per oltre 30 anni

“Un instancabile promotore della vita comunitaria”. Chi lo conosceva ricorda così Giuliano Ferraroli, morto il 3 febbraio a 75 anni dopo aver combattuto una grave malattia.

Nel 1987 aveva fondato il Gruppo Alpini di Bedulita, in Valle Imagna, suo paese d’origine, al quale ha dedicato anima e corpo. “È stato capogruppo per oltre trent’anni, fino allo scorso anno – racconta commossa Sabrina Luna, membro del Gruppo Alpini, che ha contattato la nostra redazione per lasciare un ricordo -. Giuliano era un vero signore, metteva tutti d’accordo e quando c’erano degli eventi da organizzare sapeva infondere grande tranquillità. Ha dato tanto agli Alpini ma anche al suo Comune, alla polisportiva e alle associazioni del territorio. Per noi è una grandissima perdita”.

In passato Ferraroli aveva anche rivestito ruoli amministrativi: era stato prima consigliere e assessore a Bedulita, poi tra i banchi della Comunità Montana Valle Imagna.

I funerali sono stati celebrati mercoledì 5 febbraio alle 13 dal fratello, don Gianni Ferraroli. Presenti, oltre alla moglie e alle tre figlie, anche la Giunta comunale di Bedulita e molti alpini: gli amici e i compagni di una vita. Nella foto in copertina, uno dei momenti più felici della sua esperienza da capogruppo: il trentesimo anniversario festeggiato al Santuario della Cornabusa, a Sant’Omobono Terme.