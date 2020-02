A Sanremo la reunion dei Ricchi e Poveri, Zucchero e Sabrina Salerno: la tv del 5 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 5 febbraio su RaiUno alle 20.40 andrà in onda la seconda delle cinque serate del “70° Festival della canzone italiana – Sanremo 2020”.

Conduce Amadeus, questa sera affiancato da Emma d’Aquino e Laura Chimenti. Oggi si esibiranno i dodici cantanti, dei 24 in gara della sezione “Campioni”, che non si sono esibiti nella prima serata di ieri. Dopo le esibizioni verrà stilata una classifica stabilita dal voto della giuria demoscopica per queste dodici canzoni e successivamente una classifica di tutte e ventiquattro, comprese quindi anche quelle di ieri, della sezione Campioni. Non ci sarà alcuna eliminazione. Si esibiranno anche i quattro artisti della sezione “Nuove proposte” che non hanno cantato nella serata di ieri. Anche qui, dopo il voto della giuria demoscopica due cantanti verranno eliminati e due passeranno alla finale della sezione “Nuove proposte” di venerdì 7 febbraio, dove canteranno insieme con i due artisti promossi nella puntata di ieri sera.

Sono numerosi gli ospiti italiani e internazionali attesi sul palco ligure. Le anticipazioni annunciano che Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti per tutte e cinque le sere del festival. Gli ospiti della serata, invece, saranno i Ricchi e poveri, protagonisti di una reunion, nella storica formazione composta da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu; Sabrina Salerno e Zucchero.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su La7 alle 21.15 Atlantide: Storie di uomini e di mondi, condotto da Andrea Purgatori presenta il film “Jfk”, con Kevin Costner.

Nel novembre del 1963 il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy muore sotto i colpi di un cecchino mentre percorre, a bordo di un’auto scoperta, una via di Dallas. Dell’omicidio viene accusato Lee Harvey Oswald che poi viene quasi subito ucciso da un malvivente di nome Jack Ruby. L’impressione che l’attentato lascia nel paese è enorme, ma per quel che riguarda le indagini il caso sembra proprio chiuso. Non è così per Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s’intestardisce a cercare la verità, continua le sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente. Un complotto della Cia, in accordo con i boss dell’industria bellica, sarebbe stato all’origine dell’attentato.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Alien: Covenant”, con Michael Fassbender; su Rete4 alle 21.25 “Salvate il soldato Ryan”, con Tom Hanks; su Canale5 alle 21.20 “Matrimonio al Sud”, con Massimo Boldi; su Italia1 alle 21.20 “Auguri per la tua morte”, con Jessica Rothe; e su Rai4 alle 21.15 “Sleepless – Il giustiziere”.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Picnic”, con William Holden; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “End of the world: Atto finale”, con Caroline Cave; su La5 alle 21.10 “Gli anni dei ricordi”, con Winona Ryder; su Iris alle 21 “Profumo- Storia di un assassino”; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin the 3rd: L’ultimo colpo”.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del documentario “In scena: Gianrico Tedeschi”. Cent’anni di vita riassunta in un’ora: la vita di Gianrico Tedeschi, attore duttile e giocoso, quanto intenso e profondo. Un omaggio a un grande del teatro, dell’operetta, del musical e persino del varietà.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.