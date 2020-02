“The Two Popes”, ecco a voi la storia dell’abdicazione più famosa della storia

Molti non ci fanno caso ma in effetti, a ben vedere, quello in cui stiamo vivendo è un periodo storico davvero particolare. Oltre infatti alla III Guerra Mondiale, al Coronavirus, a Baby Shark e al raggaeton c’è un altro elemento che rende questi anni unici: la coesistenza di due Papi.

Sì perché per la seconda volta nella storia un pontefice, Benedetto XVI – Joseph Aloisius Ratzinger, ha deciso di rinunciare all’incarico di guida della chiesa Cattolica per ritirarsi a vita privata, come conseguenza ai numerosi scandali che vedevano coinvolta la Santa Sede. Al suo posto, in fretta e furia, si è scelto un sostituto diametralmente opposto: Francesco I – Jorge Mario Bergoglio, uomo progressista, scherzoso, aperto a idee nuove e capace di riavvicinare molti fedeli che da tempo avevano perso la speranza.

“The Two Popes” vuole raccontarci in modo specifico questa vicenda, senza se e senza ma, partendo dall’elezione nel 2005 di Benedetto XVI, passando per la cronaca degli scandali che hanno travolto la corona pontificia, tra tutti quelli riguardanti la pedofilia, e arrivando infine alla fumata bianca nel 2013, dopo la pubblica abdicazione del tedesco, per Mario Bergoglio, timido argentino dai modi gentili e dalla battuta pronta.

Fernando Meirelles, in modo tutt’altro che acritico, in 126 minuti vuole sbatterci in faccia il lato più cinico e spietato della Chiesa: quello politico.

Ciò che infatti molti ignorano è che un’istituzione come quella cattolica, vecchia di 2000 anni, oltre che un lato spirituale, ne possiede anche uno istituzionale, per così dire, fatto di lotte interne per il comando, elezioni manipolate, mosse per assumere il potere, omertà per coprire gli sbagli di alcuni e tanto altro che il regista non avrà pietà di mostrarci.

Il film è ben realizzato e, oltre a scelte registiche coraggiose come il frequente uso del piano sequenza e della narrazione non lineare della storia, si regge sue due attori fenomenali, Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, in tutto e per tutto calati nella parte e identici ai pontefici, con tanto di dialoghi in inglese, tedesco, italiano, spagnolo e, giusto per non farci mancare nulla, in latino dell’età classica.

La storia è affascinante e la realizzazione lo è altrettanto, Meirelles è infatti abilissimo nel dare una cronaca quanto più oggettiva possibile di queste vicende, mostrando i due protagonisti spogliati di quel manto di perfezione che in molti hanno ricamato su di loro: Ratzinger è un uomo colto, studioso ma reticente ai cambiamenti che, dopo anni, comprende di non essere più l’uomo adatto a guidare più di un miliardo di fedeli, mentre Bergoglio è una persona umile e cortese, progressista e amatissimo in patria ma con un passato oscuro e tumultuoso, dovuto soprattutto ai rapporti con la dittatura militare di Videla tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso.

Scelta giusta o decisione azzardata?

Tradimento degli originali valori cattolici o apertura ad un cambiamento inevitabile?

Si è prima papi e poi uomini o prima uomini e poi papi?

Non sta certo a Meirelles deciderlo, ma alla sensibilità dello spettatore che, dopo più di 2 ore, avrà tutti gli elementi per giudicare e per farsi un’idea su quella che verrà ricordato per sempre come quel momento in cui 2 papi agli antipodi hanno vissuto insieme.

Consigliato? Sì, non è un caso se un film prende con certe tematiche prende 3 nomination agli Oscar (tra cui miglior attore e miglior attore non protagonista, 4 ai Golden Globe e 4 ai Bafta.

Battuta migliore: “Se devono esserci lacrime, facciamo che siano lacrime di gioia”