Sette immobili logistici della Cornali Autotrasporti FCF passano a Kryalos SGR

Sette immobili logistici sono passati di mano, dalla FCF Cornali Autotrasporti a Kryalos, che li ha rilevati tramite il Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso, denominato “Aphrodite”, specializzato in investimenti nella logistica Last-Mile.

A vendere è stata l’azienda bergamasca, attiva sul mercato nazionale e internazionale dalla fine degli anni ’70 per il trasporto urgente e industriale, che è stata assistita nell’operazione da Engel & Völkers Commercial Milano, mentre Kryalos è stata assistita da Mileway che continuerà a esercitare il ruolo di advisory anche per la gestione degli immobili.

“Delle sette proprietà del portafoglio oggetto dell’acquisizione, quattro sono di logistica tradizionale con caratteristiche, certificazioni ed età differenti, e tre di logistica Last-Mile, una delle asset class di maggiore interesse per un mercato in cui la crescita dell’e-commerce e del delivery obbligano i distributori a dover contare su posizioni strategiche in prossimità dei centri urbani” ha spiegato una nota di E&V che ha sottolineato come “La GLA complessiva degli asset è di poco inferiore ai 40.000 mq. La redditività si attesta attorno a un 7% netto».

L’investimento da parte di Kryalos SGR si colloca all’interno di un piano di sviluppo e acquisizioni che ha portato la società a confermarsi come uno dei più importanti proprietari di immobili logistici sul territorio nazionale.