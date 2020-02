Psicosi da Coronavirus, a Treviglio annullato il concerto della pop-star cinese Li Ronghao

Il concerto trevigliese di Li Ronghao, famosissima pop-star cinese, è stato annullato. La decisione definitiva è stata presa nella mattinata di lunedì 3 febbraio.

Lo show era in programma al PalaFacchetti domenica 23 febbraio: sarebbe stato il secondo grande evento cinese nella Bassa dopo l’esibizione, fortunatissima, di Jason Zhang datata ottobre 2017.

Per il concerto-evento erano già stati prenotati più di 1500 biglietti.

Li Ronghao ha 34 anni ed è un cantante e produttore famosissimo in tutta la comunità cinese: sui social è seguito da oltre 60 milioni di follower, mentre le sue canzoni sulle piattaforme di streaming hanno milioni di ascolti.

“Il Coronavirus ha di fatto bloccato tutto – spiega Mario Chen, uno degli organizzatori del concerto -. Non avremmo avuto la certezza che l’aereo per l’Italia di Li sarebbe decollato. Per questo abbiamo deciso che era meglio annullare tutto”.

L’esibizione bergamasca della pop-star cinese è però solo rimandata: “Riprogrammeremo sicuramente l’evento – spiega ancora Chen -. Appena l’emergenza sarà terminata valuteremo la disponibilità del PalaFacchetti”.