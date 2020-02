Malpensata, affittacamere irregolare con annunci on line: maxi multa

Nell’ambito della consueta attività di controllo degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo, la Divisione P.A.S.I. della Questura ha proseguito con le attività in città e in provincia. Domenica 26 gennaio sono state controllate alcune discoteche e non sono state riscontrate irregolarità di alcun tipo.

Nel corso dell’attività è stato effettuato un servizio in un ristorante di Bergamo, dove è stata appurata la presenza di diversi soggetti in stato di alterazione alcolica all’esterno del locale. Inoltre sono state rilevate numerose irregolarità di natura amministrativa, tra cui la somministrazione di alcolici oltre le ore tre di notte, in violazione del regolamento del Comune di Bergamo, la mancata esposizione degli orari, dei listini prezzi e della licenza, oltre che per il mancato rispetto dell’orario di chiusura. Per questi motivi sono state elevate contravvenzioni per un ammontare di 8.232 euro.

Nel pomeriggio del primo febbraio l’attività di controllo si è concentrata su esercizi commerciali della zona della “Malpensata”. Lì un esercizio di affittacamere svolgeva irregolarmente l’attività, senza averne comunicato l’inizio, pur pubblicizzandola nei principali siti per prenotazioni alberghiere. Per questo sono state elevate contravvenzioni per un ammontare di 4000 euro.

Inoltre è stato rintracciato, unitamente all’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, un 21enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di circa 23 grammi di cannabinoidi e per tale motivo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di tale sostanza.

Infine un controllo di un esercizio pubblico di Via Carnovali ha permesso di identificare 21 avventori, di cui 12 con pregiudizi penali a loro carico e accertare irregolarità strutturali segnalate al comune per i provvedimenti di competenza.