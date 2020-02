Tianjin: un’ora di treno da Pechino, Nord-est della Cina, città portuale con oltre 10 milioni di abitanti. È qui che all’inizio del 2018 si è trasferito Marco Parolini, 33 anni, bergamasco, di professione stuntman in un parco a tema.

Contattato via mail, lo abbiamo intervistato per capire come sta vivendo l’emergenza causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus: secondo la mappa online del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University, nell’area in questione sarebbero una sessantina i casi accertati. Nessuno mortale.

Marco, come e quanto è cambiata la sua quotidianità a Tianjin da quanto è scattata l’emergenza?

Tutto è cominciato in concomitanza del capodanno cinese: molte attività restano chiuse, mentre noi avremmo dovuto avere un picco di lavoro. Ci dissero che ogni mattina saremmo stati sottoposti a controllo della temperatura e in caso di febbre rimandati subito a casa. Il giorno seguente ci comunicarono che il parco dove lavoro avrebbe chiuso fino a data da destinarsi. In poco tempo molte delle attività ancora aperte – come bar, ristoranti, attrazioni turistiche e persino luoghi di culto – sono state chiuse, mentre all’ingresso di ogni posto affollato, dove è sempre obbligatorio indossare la mascherina, viene provata la febbre. Sebbene sia caldamente consigliato restare a casa, si è di fatto liberi di muoversi e viaggiare, pur adottando le dovute precauzioni. La cosa peggiore, in questo momento, è la noia.

Anche la sua vita professionale, quindi, ne sta risentendo.

Purtroppo sì. Con il parco chiuso, così come la palestra, la piscina e la scuola di arti marziali che frequento, anche solo mantenersi in forma è un po’ più complicato. Io e i miei colleghi ci teniamo comunque in contatto, qualche volta ci troviamo per allenarci un po’, ma non è la stessa cosa.

I media locali scrivono che a Tianjin un ospedale e 500 equipe di medici sono stati messi sotto direzione militare. Quali sono le misure di emergenza in vigore?

Oltre ai controlli di cui parlavo, l’informazione è capillare. Ricevo giornalmente sms con consigli utili su come lavarsi, cosa fare, che numeri chiamare in caso di sospetto contagio, come gestire al meglio la situazione a livello psicologico… Inoltre, su specifici siti internet, è possibile vedere un conteggio aggiornato dei casi riscontrati in città, con tanto di nome, età e ultimi spostamenti dei pazienti. Qualche giorno fa ero sul treno per Pechino, quando è stato distribuito ai passeggeri un questionario da compilare: nome, cognome, documenti, da dove vengo, dove vado, da chi sarò ospite, numeri da contattare in caso di necessità, se sono mai stato a Wuhan (città epicentro del focolaio, ndr). Si tratta di misure straordinarie che permettono di monitorare potenziali casi e mantenere la situazione sotto controllo. Pochi giorni fa ricevemmo la notizia che sulla linea 9 della metro, tra le 13.30 e le 15, aveva viaggiato una persona risultata positiva al virus: ‘Nel caso ci si fosse trovati a bordo in quel momento, contattare il numero apposito’. Anche le strade vengono disinfettate ogni mattina e la pulizia dei luoghi pubblici è cresciuta in maniera impressionante: alla stazione ho visto disinfettare i bagni pubblici ogni venti minuti”.

Con tutte queste misure si sente al sicuro?

Da un lato spesso mi ritrovo a pensare ‘che stress, è la quarta volta che mi provano la febbre oggi’, oppure “ma chi me lo fa fare di compilare questo questionario?”. Ma d’altro canto, se serve a ridurre al minimo i rischi, ben venga! Se è vero che è una cosa un po’ fastidiosa, da un altro punto di vista fa sentire sicuri.

Pensa che la Cina sia stata trasparente nel diffondere le informazioni sul virus?

A giudicare dall’accuratezza e dalla regolarità delle notizie che riceviamo costantemente dalle fonti ufficiali, non ho motivo di pensare che ci venga nascosto qualcosa. Anzi, considerando la vastità dell’area di quarantena, trovo che sminuire i dati potrebbe essere addirittura controproducente per l’ordine e l’armonia della nazione: se una città di undici milioni di persone si sentisse messa in quarantena per motivi futili, credo che potrebbero scoppiare proteste molto facilmente.

I cittadini cinesi come stanno reagendo all’emergenza?

È bello vedere tanta solidarietà. Sulla chat di gruppo degli stranieri a Tianjin ci è stato chiesto di registrare un video di pochi secondi in cui diciamo in cinese “Fatti forza Wuhan!”, le stesse parole che gli abitanti della città cantano in coro da un palazzo all’altro. I video sono stati poi montati insieme e fatti girare su WeChat, che qui è un vero e proprio social network alla stregua di Facebook o Instagram.

E gli italiani? È in contatto con qualcuno di loro?

Sì. In entrambe le chat, italiana ed internazionale, vengono costantemente condivise traduzioni di comunicazioni ufficiali, link di aggiornamento dal Ministero della Salute cinese, dal China Daily e da altre testate giornalistiche anche internazionali, oltre che notizie utili: per esempio quali banche, quali supermercati, quali uffici postali sono aperti. Gli italiani la prendono abbastanza con filosofia, non ho mai visto panico anzi, i toni restano sempre scherzosi, ma senza mai sottovalutare la situazione.

L’Italia ha chiuso gli aeroporti ai voli da e per la Cina. Come vede il suo futuro in questo Paese?

Il mio contratto è ancora lungo, e alla luce di come la Cina sta gestendo la situazione, credo che l’emergenza rientrerà anche prima dei tre mesi di cui si parla. L’apertura del parco è prevista per il primo aprile, ad esempio. Quindi, anche se in questo momento mi piacerebbe cogliere l’occasione per rientrare in Italia e salutare famiglia ed amici, anche solo per sfuggire alla terribile noia che l’emergenza comporta, non vedo motivo per poi non dover ritornare al lavoro.

Se c’è un sentimento o un’emozione che in questi giorni prova più di altre, qual è?

Le giornate sono abbastanza monotone, le strade un tempo affollatissime semi deserte, svagarsi è difficile e restare chiusi in casa non aiuta. Insomma, fondamentalmente una noia mortale.

In Italia si registrano episodi di intolleranza e diffidenza verso il popolo cinese a causa della psicosi da Coronavirus. C’è qualcosa che si sente di dire a riguardo?

Sì, che purtroppo il virus dell’ignoranza è più pericoloso di qualunque altra malattia conosciuta.