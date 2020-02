“La polis che vorrei”: la Provincia di Bergamo vince il bando “Azione provincEgiovani”

Confrontarsi con le nuove generazioni per costruire un futuro più sostenibile: è questo l’obiettivo di “La polis che vorrei – Dialogo tra giovani, ambiente e cultura”, il progetto promosso dalla Provincia di Bergamo.

Realizzato dall’ente in collaborazione con il Centro di Etica Ambientale ACLI Bergamo, l’Associazione Giovani Idee e l’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) e con il sostegno di una decina di comuni, il programma è risultato vincitore del bando 2019 “Azione provincEgiovani” supportato dall’Unione Italiana Province.

“Questo risultato per me è motivo di grande orgoglio – ha commentato il consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Giovani e Sport Marco Redolfi -. Abbiamo puntato su un percorso formativo che sia allo stesso tempo di profilo etico, ma anche concreto e attuabile dai giovani nella loro attività di studenti, amministratori, volontari”.

Contando su un investimento complessivo di 58.547,72 euro, dei quali circa 40.000 cofinanziati dall’UPI; il piano consentirà di dare vita ad alcune attività incentrate sulle tematiche ambientali, come il percorso dedicato agli studenti ABF e imperniato su etica ed ecologia ambientale.

A cura del Centro di Etica Ambientale, quest’ultimo sarà seguito dalla creazione di laboratori dedicati alla sperimentazione di prassi e metodi per la gestione di un evento gastronomico a impatto zero, comprese le tecniche di cucina e la somministrazione di pasti eco-sostenibili.

Alcuni partecipanti avranno inoltre la possibilità di sperimentarsi come operatori e coordinatori di un evento culturale sostenibile, con annessa degustazione.

Provincia e Acli saranno invece responsabili del cammino rivolto agli amministratori pubblici locali Under 35 che, dopo aver seguito un periodo di formazione, saranno invitati ad attivare le associazioni e i gruppi giovanili dei rispettivi Comuni al fine di ideare e attuare esperienze ed eventi eco-sostenibili nella propria zona.

In conclusione, grazie all’apporto offerto dall’associazione Giovani Idee, quanto prodotto verrà riproposto sia in un video-tutorial che in un vademecum, affinchè le stesse azioni possano esser replicabili in futuro con l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di promozione del territorio sostenibili da parte dei ragazzi.