Federico Breno, il ragazzo che vive al ritmo di musica elettronica

Federico Breno ha diciannove anni, è di Bergamo e la musica è da sempre la sua passione. Sogna di fare il dj e di solcare, con la sua musica, i palchi dei festival più famosi del mondo.

La sua passione è nata tanto tempo fa, quando ancora l’unica musica che entrava in casa era quella che cantava la radio e l’unico modo per impadronirsene era quello di registrarla con un cellulare. Da allora molte cose sono cambiate, ma la sua passione per la musica elettronica da ballo è sempre la stessa.

Ciao Federico, da dove nasce la tua passione?

La mia passione nasce da mio fratello. Amo la musica elettronica da ballo ed il tutto è iniziato tanto tempo fa. Era molto difficile scaricare la musica da internet e quindi mio fratello registrava con il telefono le canzoni dalla radio. Ho deciso di seguire l’onda dell’elettronica e ho capito che la mia vita è sempre più influenzata dalla musica; tanto che ho capito che è ciò che voglio fare nella vita.

Come ti senti quando suoni?

Mi sento a casa nella casa. È una bella sensazione che mi permette di esprimermi in un certo modo, mi fa stare tranquillo, è un’estensione del mio cervello.

Con quale icona della musica italiana ti piacerebbe lavorare?

Gabry Ponte, sarebbe interessante!

Con quale icona della musica mondiale ti piacerebbe lavorare?

Martin Garrix, il mio idolo.

Chi è il tuo mentore?

Me stesso.

Come ti immagini tra dieci anni?

Immagino di girare il mondo con la mia musica e di entrare nel cuore e nella mente delle persone, cercando di motivare gli altri con lo strumento comunicativo più forte: la musica.

Un genere di musica sopravvalutato?

Forse la trap italiana, la vera trap è quella americana che qui non è vista molto di buon occhio perché è troppo esplicita.

Cosa diresti al Federico di dieci anni fa?

Non copiare il comportamento delle altre persone per sentirti accettato nel gruppo, pensa con la tua testa ed agisci con la tua testa.

Ultimo album che ti ha lasciato a bocca aperta?

Death race for love di Juice WRLD.

Hai ascoltato qualche dj dal vivo?

Martin Garrix. Due volte.

Meglio fare musica o ascoltarla?

Questa è una domanda grande… bella domanda. Meglio fare musica o ascoltarla? Direi ascoltarla, per ora sto ancora imparando.

A quali festival di Bergamo o provincia ti piacerebbe partecipare?

Il festival del Lazzaretto o il Bum Bum.

Dove ti piacerebbe suonare?

Tomorrowland , Coachella, Ultra Music Festival Miami…

Canzone preferita?

Rich and Blind di Juice WRLD.

Un commento sul festival di Sanremo?

Non lo seguo molto, ma si è molto urbanizzato. Ci sono artisti giovani che in poco tempo hanno rimpiazzato i pilastri della musica, in parte, in poco tempo.

Ed è un bene o un male?

Un bene! Vuol dire che anche un festival storico si sta modernizzando.

Saluta i lettori di Bgy!

Ciao lettori di Bgy! Tra qualche anno mi vedrete ovunque.