Atalanta, cambia la lista Champions: entrano Caldara, Czyborra e Tamezè

Fuori Arana, Barrow, Ibanez e Kjaer, che hanno cambiato maglia; dentro i nuovi acquisti Caldara, Czyborra e Tamezè.

Sono queste le (prevedibili) novità della lista Champions che l’Atalanta ha consegnato alla Uefa in vista dell’inizio della seconda fase della più importante competizione continentale per club: per i nerazzurri la doppia sfida contro il Valencia è in programma il 19 febbraio e il 10 marzo.

Tra i volti nuovi, dunque, sono rimasti fuori solo i giovani Sutalo e Bellanova: il regolamento, infatti, permette alle società di cambiare fino a un massimo di tre giocatori in questa fase, anche a fronte di più uscite.

Per il centrale croato le possibilità di entrare nella nuova lista dei 20 erano ridotte al lumicino: è al primo impatto col calcio italiano e si porta appresso un infortunio allo scafoide del piede destro che lo terrà ancora per un po’ lontano dai campi.

A Bellanova, terzino scuola Milan, è invece stato preferito Czyborra: il primo più adatto a giocare sulla destra, dove l’Atalanta ha già Hateboer e Castagne, mentre il secondo è il sostituto naturale di Gosens a sinistra e viene da una prima parte di stagione ottima con l’Heracles Almelo.

Non c’era alcun dubbio, infine, su Tamezè: in mezzo al campo la rosa aveva bisogno di un innesto e la sua fisicità in campo europeo può fare comodo.