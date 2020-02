Aspettando Bergamo Jazz al Polaresco Cristiano Pomante Trio

Lo Spazio Polaresco già da alcuni anni ospita due volte al mese il cartellone jazz Mercoledì Jam – live + improvvisazione che prevede, dopo il concerto di band professioniste, un’importante parte della serata dedicata alla jam session. Gli strumenti restano sul palco e altri musicisti si avvicendano per dar vita ad una improvvisazione musicale spontanea e spesso ricca di meraviglia. Il pubblico ha confermato il suo apprezzamento aumentando di anno in anno e partecipando sempre attivamente alle serate.

Far parte ora del cartellone di “Aspettando Bergamo Jazz” è per giovani gestori dello spazio, motivo di grande orgoglio e un importante riconoscimento dell’attività svolta fin qui e dell’impegno profuso verso questo specifico genere musicale. In questa edizione 2020, Spazio Polaresco ospiterà e organizzerà quattro concerti/eventi del cartellone che anticipa il festival Bergamo Jazz e la serata “Scintille di Jazz – dopo festival” del 20 marzo.

Il primo mercoledì 5 febbraio alle 21.30, protagonista Cristiano Pomante Trio (Cristiano Pomante vibrafono, Marco Rottoli contrabbasso, Stefano Grasso batteria)

Vibrafonista dal suono incisivo, Cristiano Pomante studia Strumenti a Percussione con Clara Perra conseguendo con il massimo dei voti e la lode il diploma presso il conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

In ambito classico collabora con diverse orchestre giovanili ed enti lirici con i quali ha l’opportunità di suonare in Italia e all’estero (Russia, Spagna e Ungheria), in particolare con la Compagnia Italiana di Operette è in tournée italiana 2010/2011 suonando in teatri come: Ponchielli di Cremona,Verdi di Firenze, Manzoni di Milano, Alfieri di Torino, Politeama di Lecce,Valli di Reggio Emilia,Verdi di Pisa,Pirandello di Agrigento e tanti altri.

Studia l’improvvisazione e la composizione jazz con il M° Ramberto Ciammarughi, frequenta Masterclass con Mike Mainieri, David Friedman specializzandosi in vibrafono e marimba jazz/contemporanei con il M. Andrea Dulbecco, con il quale consegue la laurea presso il conservatorio “G, Verdi” di Milano.

Studia composizione classico/contemporanea con il M° Luca Cori ed é attualmente iscritto al corso di composizione ed elettronica, presso la Scuola Civica di Milano con il M° Giovanni Verrando.

Oltre alle formazioni a suo nome, ha all’attivo concerti come solista e sideman, partecipando a Festival come: Brianza Jazz, Gallarate, Ah Um Milano, Blue Note Sunday Music Village, Bergamo Jazz, Milano Musica e altri, oltre che nei diversi jazz club del Nord e Centro Italia.

Nel 2015 rientra nella classifica dei JAZZIT AWARDS tra i dieci migliori vibrafonisti Italiani.