Arriverà a Bergamo il grande freddo annunciato a gran voce negli ultimi giorni? Risponde Andrea Bosoni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ALLERTA VENTO

Raffiche di vento in intensificazione martedì mattina, come annuncia la sala Operativa della Protezione civile regionale lombarda che lancia l’allerta arancione: al di sopra dei 300 metri sul livello del mare sono previsti rinforzi da sudovest e poi ovest, con velocità medie tra 30 e 45 km/h e raffiche fino a 55-70 km/h. con estesi rinforzi da nordovest su tutta la parte occidentale della Lombardia, in successiva rapida estensione anche alla pianura orientale. In questa fase sui rilievi centro-orientali si portranno avere comunque venti forti anche in valle, ma il contributo principale sarà oltre i 1200-1500 metri e sui versanti esposti. Attese inoltre deboli nevicate da nord sulla fascia alpina, con accumuli diffusi e massimi sulla zona di confine, fino a 15 centimetri nella parte più settentrionale oltre 1000 metri, tra 1 e 5 cm sparsi su Orobie ed Alta Valcamonica. Dal pomeriggio di martedì calo dello zero termico tra 1000 e 1400 metri, con possibili nevicate o nevischio anche a quote inferiori, ma prevalentemente limitate al versante retico.

Martedì 4 febbraio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte possibilità di nebbie o nubi basse specie sui settori centro-orientali della pianura. Dal mattino, cielo sereno o poco nuvoloso per velature da nubi alte su gran parte dei settori di pianura ad esclusione dei settori orientali dove saranno possibili addensamenti anche a carattere cumuliforme associati a isolati rovesci. Sui rilievi Alpini e Prealpini il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi più settentrionali che daranno luogo a deboli nevicate in calo nel corso della giornata fino a 600-800 metri di quota e localmente fino al fondovalle.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento in pianura con valori compresi tra 2°C e 5°C, massime stazionarie in pianura nelle zone interessate da venti di fohn con valori fino a 14°C, in calo altrove, sensibile sui rilievi dal pomeriggio.

Venti: Dal primo mattino da moderati a forti nord-occidentali specie sui settori centro-occidentali fino in pianura con raffiche tra 50 e 70 km/h e con punte anche superiori a ridosso della fascia Prealpina centro-occidentale in parziale attenuazione dalla serata, forti o molto forti settentrionali sui rilievi.

Mercoledì 5 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, addensamenti nuvolosi associati a deboli nevicate sopra i 600-800 metri saranno ancora possibili lungo i rilievi Alpini di confine in esaurimento dal pomeriggio.

Temperature: Temperature minime in sensibile calo ad esclusione della pianura occidentale, massime in calo ovunque.

Venti: Deboli settentrionali in pianura con residui episodi favonici sui settori più occidentali dove potranno risultare ancora moderati, da moderati a forti settentrionali sui rilievi, in attenuazione su tutti i settori dalla serata.

Giovedì 6 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: Minime in diminuzione più marcata sui settori occidentali di pianura, stazionarie o in lieve ulteriore calo sui restanti settori di pianura, in lieve calo le massime.

Venti: Deboli variabili in pianura, ancora deboli da settentrione sui rilievi.