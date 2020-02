Al via Sanremo, ospiti Fiorello, Tiziano Ferro, Albano e Romina: la tv del 4 febbraio

Prende il via il Festival di Sanremo 2020. La kermesse della canzone italiana, giunta alla 70esima edizione, inizierà martedì 4 febbraio e proseguirà per cinque serate, sino a sabato 8 febbraio.

Verrà trasmessa, come sempre, in diretta su RaiUno e il sipario del teatro Ariston si alzerà alle 20.40. Il conduttore e direttore artistico di quest’anno è Amadeus che la sera di martedì 4 febbraio per la presentazione sarà affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal. Oggi si esibiranno i primi dodici dei 24 cantanti in gara della sezione “Campioni”. Dopo le esibizioni viene stilata una classifica stabilita dal voto della giuria demoscopica. Non ci sarà alcuna eliminazione. Poi si esibiranno quattro artisti degli otto della sezione “Nuove proposte”. Dopo il voto della giuria demoscopica due verranno eliminati e due passeranno alla finale di venerdì 7 febbraio.

I 24 Campioni in gara sono: Achille Lauro con la canzone “Me ne frego”; Alberto Urso – “Il sole a est”; Anastasio – “Rosso di rabbia”; Bugo e Morgan – “Sincero”; Diodato – “Fai rumore”; Elettra Lamborghini – “Musica (E il resto scompare)”; Elodie – “Andromeda”; Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”; Francesco Gabbani – “Viceversa”; Giordana Angi – “Come mia madre”; Irene Grandi – “Finalmente io”; Junior Cally – “No grazie”; Le Vibrazioni – “Dov’è”; Levante – “Tiki Bom Bom”; Marco Masini – “Il confronto”; Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”; Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”; Piero Pelù – “Gigante”; Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”; Rancore – “Eden”; Raphael Gualazzi – “Carioca”; Riki – “Lo sappiamo entrambi”; Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”; e Tosca – “Ho amato tutto”.

Gli 8 cantanti delle “Nuove proposte” sono: Eugenio in Via Di Gioia – “Tsunami”; Fadi – “Due noi”; Fasma – “Per sentirmi vivo”; Gabriella Martinelli e Lula – “Il gigante d’acciaio”; Leo Gassmann – “Vai bene così”; Marco Sentieri – “Billy Blu”; Matteo Faustini – “Nel bene e nel male”; e Tecla Insolia – “8 marzo”.

Sono numerosi gli ospiti italiani e internazionali attesi sul palco ligure. Le anticipazioni annunciano che Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti per tutte e cinque le serate del festival. Gli ospiti della serata, invece, saranno i protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” (Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria), Emma Marrone), Al Bano e Romina Power.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà “La pupa e il secchione e viceversa – Riassunto”. Una puntata speciale del programma condotto da Paolo Ruffini e affiancato da Francesca Cipriani, che ripropone i momenti più interessanti delle prime quattro puntate già trasmesse nelle settimane scorse. Tra gli ospiti che si potranno rivedere ci saranno Valeria Marini, Michele Mirabella e Gampiero Mughini. Martedì 11 febbraio il programma tornerà con una puntata inedita.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Sempre più fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Big Hero 6”; su Canale5 alle 21.20 “Ma che bella sorpresa”, con Claudio Bisio; su Rai4 alle 21.10 “Son of a Gun”, con Ewan McGregor; su Rai5 alle 21.15 “Io, Daniel Blake”, con Dave Johns; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dieta mediterranea”, con Alfonso Bassave; e su Iris alle 21 “Un uomo chiamato Charro”, con Elvis Presley.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dea Diva”, con Margaret Cho e Jackson Hurst. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La scelta giusta”, “Il marito”, “Amnesie” e “Le mie due mogli”. Nel primo, Jane decide di andare avanti con la sua vita e dimenticare Grayson. Nel secondo, Deb deve vedersela con Ethan che si è presentato alla sua porta affermando di essere il marito di Jane. Nel terzo, Kim e Parker si occupano di diritti di autore per conto di una cliente che ha perso il controllo sul personaggio da lei creato. Nel quarto, Stacy decide di inventare un oggetto che diventi la prossima tendenza di stagione.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Grande Fratello vip” condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”; e su Italia2 alle 21.20 il cartoon “Capricciosa Orange road”.