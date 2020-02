Testamento biologico, una scelta oggi per un diritto domani

Sabato primo febbraio 2020, con l’istituzione della banca dati nazionale, diventa operativa la legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) che il Parlamento ha approvato a fine dicembre 2017.

Tre associazioni di donne – Donne per Bergamo, Politeia, Donne Medico – in collaborazione con l’Associazione Cure Palliative organizzano un incontro per spiegare il contenuto della Legge e come redigere il biotestamento.

L’appuntamento è per martedì 4 febbraio alle 20.30 al Centro Famiglia “Rita Gay”, in via Tito Legrenzi 31 a Bergamo.