Renzo Piano chiama Calcestruzzi e Italcementi per il nuovo ponte di Genova

Semplice, lineare, che ricordi una nave e che ricolleghi la città di Genova spaccata in due dopo il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. È il nuovo viadotto progettato dall’architetto Renzo Piano. Sarà lungo 1.100 metri, largo 30, alto poco più di 56 e sarà retto da 18 piloni di calcestruzzo.

“Durerà mille anni” ha detto Piano che per i 18 piloni del nuovo ponte che attraverserà il Polcevera si è avvalso della collaborazione e dell’esperienza di Calcestruzzi e Italcementi. Il cemento del nuovo viadotto che collegherà Genova è stato creato all‘i.Lab al Kilometro Rosso, sede di Italcementi.

Anima del nuovo ponte saranno proprio le 18 pile in cemento armato che sorreggeranno la struttura, saranno a forma di ellisse e non avendo spigoli permetterà alla luce di scivolare gradualmente sulla superficie durante la giornata, creando zone d’ombra e attutendo l’impatto. I piloni avranno una distanza costante di 50 metri una dall’altra, eccetto le tre centrali che sfrutteranno una campata da 100 metri.

La realizzazione delle pile del nuovo ponte rappresenta un successo di squadra per le sinergie create fra le diverse direzioni del Gruppo Italcementi e per la fondamentale collaborazione con l’impresa di costruzioni Salini e con l’architetto Renzo Piano, che ha avuto parole di apprezzamento per le competenze di Italcementi e di Calcestruzzi.

Il mix design del calcestruzzo utilizzato è stato messo a punto nei laboratori di i.lab. Tutta la filiera delle materie prime che lo compongono sono state studiate e selezionate sia per rispondere alle stringenti richieste progettuali in termini di resistenza meccanica e durabilità, obbligatorie per un’opera – come il nuovo ponte – che tutto il mondo sta guardando, sia per attenuare la CO2 footprint. Complessivamente saranno resi disponibili per il rifacimento del ponte circa 67 mila metri cubi di calcestruzzo.

Bergamo con sue due aziende storiche entra così tra i protagonisti di quest’opera che vede convergere le migliori competenze dell’industria italiana delle costruzioni, per ridare alla città di Genova un collegamento essenziale per il suo tessuto sociale ed economico.