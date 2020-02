Pia Locatelli: “Angeli del virus? No, scienziate!”

Pia Locatelli, socialista bergamasca, presidente onoraria dell’Internazionale Socialista delle Donne, si stupisce e stigmatizza il titolo de la Repubblica, in prima pagina lunedì, dedicato alle ricercatrici che che all’ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il coronavirus. Il quotidiano del gruppo Gedi le ha chiamate “Gli angeli del virus“.

“Angeli del virus? No, scienziate – commenta Pia Locatelli -. Leggo su Repubblica che la scoperta italiana del virus segue quella di altri Paesi, la Cina, il Giappone, l’Australia e… con le sue eccellenze l’Italia partecipa alla pari con altri alla battaglia contro la diffusione del microorganismo. ALLA PARI, appunto”.

Ma, “se il discorso è alla pari quando il confronto viene fatto tra Paesi, perché questo ‘alla pari’ non vale se si parla di persone? Di uomini e di donne? Insopportabile che si parli di angeli del virus, Altrettanto insopportabile che si precisi che sono donne del sud, cosa che ho ascoltato in queste ore”.

Queste precisazioni, conclude, “che nelle intenzioni di chi scrive volevano essere ‘laudanti’ nei confronti di queste scienziate, tradiscono pregiudizi sessisti e pure… geografici. Anche se donne, anche se del Sud, sono state capaci di fare grandi cose. ANCHE SE, appunto, non ALLA PARI come sarebbe normale se non ci fossero i pregiudizi”.