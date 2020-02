Per la prima volta la Val di Scalve avrà un ufficio turistico

La Comunità Montana Val di Scalve avrà presto un ufficio per il turismo e un infopoint del Parco delle Orobie Bergamasche.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 12 febbraio, alle 10.30, in piazza Giustizia a Vilminore di Scalve. All’evento parteciperà anche l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni.

“Abbiamo considerato necessario fare uno sforzo economico considerevole – spiega tramite il suo profilo Facebook Pietro Orrù, primo cittadino di Vilminore e presidente della Comunità montana di Sclave – per reperire quelle risorse che ci permettono di proporci come territorio unico ed unito. In questo modo, la nostra zona può essere appetibile dal punto di vista turistico. C’era la necessità di una struttura che si occupasse di questo specifico settore economico mettendo a disposizione uno spazio e del personale qualificato a servizio degli operatori, delle associazioni e delle Pro Loco”.

Questo nuovo ufficio, in modo particolare, si occuperà del coordinamento degli eventi turistici della Val di Scalve, della gestione del portale internet e dei canali social, fornirà supporto agli operatori turistici per le richieste di contributo relative ai bandi, oltre che all’informazione e all’accoglienza d’ufficio.

”Un servizio – conclude Orrù – che mancava, che non c’è mai stato e che adesso è disposizione della collettività”.