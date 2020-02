La prima settimana di febbraio inizia con…? Seguiamo Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo per scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Un’area di alta pressione di matrice subtropicale determina condizioni di tempo stabile e primaverile su tutta la Lombardia. Da martedì l’ingresso di un veloce impulso freddo di origine artico-marittima produrrà un sensibile calo termico apprezzabile dapprima sui rilievi Alpini e successivamente anche se in misura minore in pianura, riportando le temperature nelle medie stagionali.

Lunedì 3 febbraio 2020

Tempo Previsto: Tempo soleggiato su tutta la regione ad esclusione del passaggio di banchi di nuvolosità nel corso della giornata, più insistenti sui settori orientali e sui settori Alpini dove non sono esclusi deboli nevicate oltre 2000 metri. Attenzione alla formazione di banchi di nebbia in pianura durante le prime ore della giornata in dissoluzione nel corso della mattinata ad esclusione dell’estrema pianura sud-orientale.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 0°C e 4°C, massime in ulteriore aumento con valori tra 12°C e 16°C

Martedì 4 febbraio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte possibilità ancora di nebbie specie sui settori orientali della pianura. In giornata, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ad esclusione dei rilievi Alpini e Prealpini dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi di confine. Deboli nevicate sui rilievi più settentrionali in calo dai 1500 metri del mattino ai 900-1100 metri nel corso della seconda parte della giornata.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento in pianura, massime stazionarie in pianura nelle zone interessate da venti di fohn, in calo altrove, sensibile sui rilievi dal pomeriggio.

Mercoledì 5 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, addensamenti nuvolosi associati a deboli nevicate saranno possibili lungo i rilievi Alpini di confine.

Temperature: Temperature minime in sensibile calo ad esclusione della pianura occidentale, massime in calo ovunque.