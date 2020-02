La guerra è finita, Grande Fratello o PresaDiretta? La tv del 3 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 3 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction “La guerra è finita”, con Michele Riondino.

Mentre Gabriel giunge appena in tempo per evitare che Sara commetta una sciocchezza, Stefano cerca di far ragionare la marchesa Terenzi che, però, non vuole sentire ragioni ed è decisa a far sloggiare i ragazzi dalla sua tenuta. Mattia, intanto, decide di non andare a lavorare in Belgio come minatore, mentre Davide, sfogliando il diario che gli ha consegnato il colonnello De Giorgi, fa un’amara scoperta. L’Italia, intanto, si prepara per le prime libere elezioni.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la nona delle tredici puntate di “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Angela Bassett.

Andranno in onda tre episodi intitolati “Buon Natale?”, “Nuovi inizi” e “Chimney, chi sei?”. Nel primo, Athena e Bobby fanno progetti per il futuro, mentre la squadra è chiamata a intervenire per un’emergenza. Nel secondo, Athena presenta a Bobby i suoi genitori. Nel terzo, Chimney rivela ai colleghi le circostanze che lo hanno portato a diventare un vigile del fuoco.

Su RaiTre alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata di “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Il reportage di stasera è intitolato “L’ultima ape”: il mondo scientifico ha lanciato un allarme: negli ultimi anni abbiamo perso quasi il 50% degli insetti impollinatori, primi fra tutti le api. E i 3/4 delle principali colture alimentari dipendono proprio da loro. Mele, pere, kiwi, mirtilli, cioccolato, caffè, mandorle, senza gli insetti impollinatori, senza le api, non arriverebbero più sulle nostre tavole. E’ in gioco il futuro della nostra alimentazione. Tra i principali responsabili del crollo del numero degli insetti ci sono alcune tipologie di pesticidi usati in agricoltura, oggi vietati in Europa. Ma quali sono oggi le conseguenze del loro massiccio utilizzo nel passato? E quali rischi potrebbero avere sulla salute degli insetti i nuovi prodotti per l’agricoltura immessi nel mercato?

A “PresaDiretta” le testimonianze dei più autorevoli istituti scientifici europei impegnati nello studio del problema e nel tentativo di salvare questi piccoli animali così importanti per il funzionamento degli ecosistemi. E poi le posizioni delle istituzioni comunitarie e del mondo dell’agroindustria. Cosa possiamo fare per correre ai ripari?

La7 alle 21.15 proporrà la quarta puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “A quiet place – Un posto tranquillo” di e con Emily Blunt; su Rai4 alle 21.10 “Criminal”, con Kevin Costner; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Black book”; su La5 alle 21.10 “Amore senza confini”, con Angelina Jolie; su Iris alle 21 “Oliver Twist”, con Ben Kingsley; s

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Punto di svolta”. Vita e opere all’insegna dell’eccesso, questa è in sintesi la traiettoria della puntata dedicata a Georges Simenon, padre di Jules Maigret, il commissario più famoso del mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Paura d’amare” e “Se son rose fioriranno”. Nel primo, Joséphine deve prendersi cura di Marion, una bambina che ha perso il padre e che, vedendo sua madre in difficoltà, vorrebbe trovarle un nuovo compagno e al tempo stesso anche un nuovo papà per lei. Nel secondo, Joséphine interviene per aiutare Julien, un giovane che da qualche tempo è in forte contrasto con suo padre, che vorrebbe a tutti i costi che portasse a termine gli studi. Ma il ragazzo non sembra fatto per lo studio e vorrebbe invece realizzarsi subito nel lavoro.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Tutti all’arrembaggio! One Piece”.