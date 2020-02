Italia Viva: Renzi contro Bonafede; nominati i coordinatori di Bergamo

Alla prima assemblea nazionale di Italia Viva, che si è tenuta a Cinecittà, il leader e fondatore Matteo Renzi lancia qualche minaccia al governo Conte e all’alleanza di Palazzo Chigi. La prima e la più importante: “Votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. Bonafede, fermati finché sei in tempo. Poi non dite che non ve lo avevamo detto: in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. E forse nemmeno alla Camera”. Ricordiamo che a Palazzo Madama i senatori di Italia Viva sono 17.

A Cinecittà sono stati nominati dal presidente Ettore Rosato i coordinatori provinciali di IV. Per Bergamo i coordinatori sono Livia Marcassoli e Renato Sarli.

Livia Marcassoli, nata nel 1966, sposata, consulente del lavoro. Nel 2014 è entrata a far parte del direttivo del circolo PD di Nembro e nel 2017 è stata eletta all’assemblea nazionale. Ha fatto parte della direzione provinciale del PD fino alla nascita di Italia Viva. Svolge settimanalmente volontariato presso il circolo Acli di Nembro e fa parte della Commissione sportelli lavoro delle Acli provinciali.

Renato Sarli, nato nel 1958 a Luino (Va), professionista pubblicitario, ha lavorato come copywriter e direttore creativo per diverse agenzie di comunicazione a Milano, Verona, Roma. Consulente di marketing e comunicazione per agenzie, aziende ed enti, da dieci anni ha una cattedra di marketing strategico all’accademia di belle arti Laba di Brescia. È stato segretario di circolo nel PD, membro dell’assemblea nazionale.