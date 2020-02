Il vento e il destino hanno spinto la loro barca a vela fino a Erikoussa, minuscola isola dell’arcipelago delle Diapontie, a Nord di Corfù: colori e profumi della Grecia più autentica, paesaggi incontaminati quasi da poema epico, una ventina di abitanti.

Inevitabile che scocchi l’amore a prima vista, folgorante, soprattutto se nel tuo passato c’è una vita da pendolare tra Bergamo e Milano e un lavoro d’ufficio per una società di ricerca farmaceutica.

L’incontro che cambia la vita a Franca Iapicca, 63enne bergamasca, e al compagno Sandro Salvi, milanese, arriva nel 2009: trascorrono le loro vacanze come sempre, da velisti, nel mare della Grecia che per loro è già il paradiso.

“Sono cresciuta in via Zambianchi a Bergamo e fino al 2008 ho lavorato alla Biolab – racconta – Prima da dipendente, poi da socia: finchè è arrivata un’offerta irrinunciabile da una multinazionale francese e abbiamo venduto le nostre quote. E abbiamo iniziato a viaggiare”.

Una cosa tira l’altra e i due trovano un terreno, dove decidono di costruire la loro casa vacanze: “Il nostro progetto si è presto trasformato in un boutique hotel – continua Franca – Ci sono cinque stanze, siamo a pochi passi dal mare e abbiamo una spiaggia privata: quando siamo al completo possiamo ospitare fino a 13 persone”.

L’Acantha Hotel, questo il nome della struttura, ha cinque stanze total white in pietra di Lecce, ed è l’ideale per chi cerca tranquillità e riservatezza. Deve averlo pensato anche l’ex premier greco Alexis Tsipras che, nel 2015, lo scelse per una vacanza: “Fu un po’ la nostra fortuna – scherza Franca – I giornalisti greci, ovviamente, lo inseguirono e iniziarono a farmi mille chiamate per sapere qualche indiscrezione: portarono così alla ribalta sia l’isola, che anche in Grecia conoscono pochissimo, che il nostro hotel. Lui si è dimostrato una persona stupenda, molto gradevole: non ci ha mai avuto un atteggiamento di superiorità. Sembrava dovesse arrivare anche David Cameron, il primo ministro inglese, poi non se ne fece nulla”.

Oggi la clientela è molto variegata, anche se la maggioranza degli ospiti sono ancora italiani: “Circa il 40%, poi il 30% sono greci: i restanti arrivano da Gran Bretagna, Germania, Svizzera e Nord Europa”.

Arrivare sull’isola ormai è semplice, appoggiandosi all’aeroporto di Corfù e sfruttando poi il traghetto che quattro volte alla settimana, alle 6.30 del mattino, si dirige a Erikoussa od organizzando un trasferimento privato.

“Quando abbiamo deciso di iniziare questa nuova attività poteva sembrare un azzardo – ammette – Dovevamo imparare le regole del settore e tutt’oggi facciamo fatica a trovare personale che stia qui almeno 3 o 4 mesi per la stagione estiva. Il problema è che qui, una volta finito il lavoro, non c’è nulla. Abbiamo sempre un cuoco italiano per mantenere la nostra identità, poi abbiamo avuto greci, albanesi, perfino un afgano. Siamo sempre alla ricerca di qualcuno, soprattutto cameriere, per giugno, luglio e agosto. Quest’anno apriremo a metà aprile: se qualcuno vuole farsi avanti lo accogliamo a braccia aperte”.