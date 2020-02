Dispositivi Adas, un seminario per autoriparatori

Da maggio 2022 le auto avranno obbligatoriamente montati di serie i sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti, come la frenata automatica anti tamponamento, il riconoscimento delle corsie e del pedone. Tali dispositivi avranno ripercussioni anche sull’attività delle autofficine.

A tal proposito Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per lunedì 10 febbraio alle 20, nell’Auditorium Calegari di via Torretta 12, un seminario gratuito rivolto agli autoriparatori, per fare chiarezza su responsabilità, processi lavorativi e strumentazioni.

Dopo i saluti e l’apertura dei lavori da parte del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, interverrà Ernesto Belotti, rappresentante dell’Area Servizi, seguirà poi l’intervento di Stefano Quadri, formatore della società di servizi Afta srl.

Per informazioni e iscrizioni: ufficio Aree di mestiere (tel. 035.274.267; carmelo.davi@artigianibg.com).