Bergamo Ski Tour, Francesco Manzoni e Nicole Monsorno infiammano la giornata finale

Finale all’insegna dei giovani per il Bergamo Ski Tour. La tre giorni dedicata agli sci di fondo si è conclusa nella mattinata di domenica 2 febbraio con l’assegnazione dei titoli italiani sprint.

A infiammare le nevi di Schilpario ci hanno pensato Francesco Manzoni (Sci Club Alta Valtellina) e Davide Graz (Fiamme Gialle) che si sono contesi sino al traguardo il successo fra gli Under 20. Autore del miglior tempo in qualifica, il finanziere sappadino ha preso subito la testa della gara, imponendo un ritmo elevato che gli ha consentito di staccare tutti gli avversari tranne il 19enne di Valfurva che sul rettilineo finale gli ha negato il bis dopo l’affermazione di sabato.

Terzo posto per Giovanni Ticcò (Fiamme Oro Moena), mentre il portacolori della società organizzatrice Fabrizio Poli si è dovuto accontentare della medaglia di legno.

Pronostico rispettato in campo femminile dove Nicole Monsorno (Fiamme Gialle) si è imposta in una competizione egemonizzata sin dalla partenza. Nonostante alcuni problemi fisici patiti alla vigilia, la vittoria della trentina non è mai apparsa in discussione, consentendo così ad Anna Rossi (Carabinieri) e Federica Cassol (Esercito) di giocarsi soltanto gli altri due posti sul podio.

Buon quinto per la piacentina Giulia Cozzi (Ubi Banca Goggi), mentre Valentina Maj (Carabinieri) non è andata oltre la sesta piazza conclusiva a causa di una caduta in finale.

Fra gli Under 18 ottima prova per la paladina di casa Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, grazie al crollo nelle ultime centinaia di metri della piemontese Elisa Gallo (Sci Club Alpi Marittime), ha avuto modo di cogliere la piazza d’onore alle spalle della valdostana Nadine Laurent (Sci Club Gressoney).

Fra i maschietti secondo titolo consecutivo per Elia Barp che, dopo l’oro conquistato nello skating, si è lasciato alle spalle Martino Carollo (Sci Club Alpi Marittime) e un generoso Andrea Gardner (Fiamme Gialle).

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di queste tre giornate di gare che ha visto una grande e qualificata partecipazione sia sul fronte élite che tra le giovani leve della disciplina – ha commentato Fausto Denti, presidente del comitato organizzatore di Bergamo Ski Tour – . A nome dei tre sci club che hanno lavorato all’organizzazione, diamo appuntamento alla terza edizione del circuito in programma fra due anni, nel 2022”.