Azienda sostenibile: doppia promozione mondiale per la Brembo

Brembo è stata riconosciuta da CDP (organizzazione globale no-profit, che supporta le aziende nella misurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico) come una delle aziende leader a livello mondiale per la gestione delle risorse idriche e per l’impegno e capacità di risposta al cambiamento climatico, aggiudicandosi una valutazione “A” nella Water Security A List e nella Climate Change A List.

Unica azienda italiana a essersi aggiudicata il doppio riconoscimento.

Brembo è stata riconosciuta per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per le sue azioni volte a ridurre le emissioni, mitigare i rischi climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio, sulla base dei dati presentati dall’azienda attraverso il questionario CDP sul cambiamento climatico e la sicurezza idrica del 2019.

Lo scorso anno, oltre 525 investitori con oltre 96 trilioni di dollari in asset e/o 125 grandi organizzazioni di acquisto con un potere d’acquisto di 3,6 trilioni di dollari hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati sugli impatti ambientali, i rischi e le opportunità attraverso la piattaforma di CDP e oltre 8.400 hanno risposto.

Una metodologia dettagliata e indipendente è utilizzata da CDP per valutare queste aziende, assegnando un punteggio da A a D- basato sulla completezza della divulgazione, consapevolezza e gestione dei rischi ambientali e sulla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi.

Cristina Bombassei, Chief CSR Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo, ha dichiarato: “L’appartenenza alla Water Security e Climate Change A List è un prestigioso riconoscimento dello sforzo di Brembo per una gestione più sostenibile dell’acqua e del cambiamento climatico, che premia l’impegno concreto del Gruppo, volto a sviluppare un’industria più sostenibile e a migliorare il benessere collettivo”.

Le liste sulla sicurezza idrica e sul cambiamento climatico sono ufficializzate ogni anno da CDP assieme alla lista dedicata alla leadership nella lotta alla deforestazione. Le liste delle aziende che quest’anno hanno compilato gli elenchi CDP sono disponibili, insieme a tutti gli altri punteggi delle aziende quotate in borsa, al seguente indirizzo Web:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores