Zapata si traveste da assistman ma manca sotto porta; Gomez è ovunque

Gollini 6: Ritrova Perin rivale per una maglia azzurra all’Europeo. Non ha colpe particolari sui gol subiti.

Toloi 6,5: Quell’espressione un po’ così quando guardiamo il Genoa, ce la fa venire lo speaker che scambia Toloi per Djimsiti. Svarione che lascia increduli. Colpo di testa bravo a rubare il tempo a tutti, a sfruttare la spizzata di Zapata. Poco pronto su Sanabria che di testa lo anticipa per il secondo gol genoano.

Palomino 5: Fin dall’inizio non è di luna buona. Al 14’ fuori tempo su Sanabria che di testa spreca, poi è lui che innesca Hateboer al fallo da rigore con un passaggio indecente. Ci riprova alla fine del tempo.

Djimsiti 6: Tuttofare, finisce a fare il centravanti. Ci delizia con un colpo di tacco al 26’ del secondo tempo a sfiorare il gol.

Hateboer 5: Causa il rigore con un intervento di poca attenzione che condiziona la gara che era partita in discesa. Non si riprende più.

De Roon 5: Prestazione sconcertante per certe leggerezze. Grave l’errore che genera il secondo gol genoano. Si procura una inutile ammonizione che lo lascerà a casa invece di esserci a Firenze. Ben venga il riposo perché questo non è il vero de Roon.

Pasalic 5: Si vede al 7’ con tiro a fil di palo. Ricompare per il giallo che prende allo stesso minuto della ripresa. Poco prima di lasciare per Freuler.

Freuler (Dall’8′ st) 5,5: Non incide. Non pare per attitudini diventare protagonista quando entra a sostituire Pasalic.

Gosens 6,5: Al 15’ della ripresa Perin gli nega il gol a cui ci aveva abituato. Behrami si prende il rosso per fermarlo.

Gomez 6,5: Encomiabile, non si ferma mai. Non trova la giusta collaborazione dai compagni.

Ilicic 6: Inizia a giocare al 35’ con il gol del pareggio. Salvo di nuovo smettere poco dopo con il passaggio a Perin che vanifica una facile occasione da non sbagliare. Luci poche, ombre troppe. Per come ci ha abituato.

Muriel (Dal 30′ st) S.V.

Zapata 5,5: Genova ha la lanterna. Nel mare nerazzurro tutti lo cercano ma il panterone ha ancora la mira appannata mentre la sponda a Toloi è da incorniciare. Si ripete con l’assist a Ilicic per il gol del pareggio. Ma da lui servono i gol che mancano al tabellino per segnare la vittoria che serviva per superare la Roma.

Malinovskyi (Dal 17′ st) 5,5: In mezz’ora mai facile a cercare il gol. Ci va vicino, ma troppe volte non è preciso. Condizionato dalla fretta e dalla voglia di fare.

Gasperini 5,5: Tradito dagli olandesi e dai loro errori personali. Djimsiti che finisce centravanti lascia l’impressione che anche lui abbia capito poco della partita. Non trova soluzioni di fronte a un gruppo che arriva in ritardo sulla palla ed evidenzia una mancanza di velocità, già vista nella precedente gara interna con la Spal. Forse pesa l’obbligo di fare comunque risultato?